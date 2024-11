La dirigenza del club giallorosso avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Frosinone per un prestito di 2 anni

L’affare Iemmello sembra essere andato in porto. Da quanto si apprende, a meno di clamorosi stravolgimenti, l’attaccante di origine catanzarese dovrebbe arrivare già domani nella sua città natale per firmare il contratto con il club giallorosso.

La dirigenza del Catanzaro avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Frosinone per un prestito di 2 anni con obbligo di riscatto in caso di promozione in B.

L’attaccante, in questa sessione di mercato, è stato corteggiato da molte squadre, una su tutte L’Avellino, la quale milita nello stesso girone di Serie C del club giallorosso. Ma la voglia di tornare a casa avrebbe convinto il giocatore a scegliere il Catanzaro.