Il calciatore saluta i rossoblù ma resta comunque in Calabria. Domani la presentazione ufficiale ai suoi nuovi tifosi

Enrico Brignola è un nuovo calciatore del Catanzaro. Ancora non è arrivata l’ufficialità da parte delle società ma, a quanto pare, sarebbe fissata già la presentazione in maglia giallorossa nella giornata di domani.

Affare a titolo definitivo in caso di B

Brignola si trasferirà tecnicamente dal Cosenza di nuovo al Benevento, proprietario del cartellino, che ne girerà il prestito al Catanzaro. Ma l’accordo tra le parti è di un riscatto obbligatorio in caso di Serie B, ipotesi ormai più che probabile visto il campionato che sta disputando la compagine giallorossa. Brignola, classe 1999, ha disputato 20 partite con la maglia del Cosenza, l’ultima delle quali sabato scorso a Modena, segnando anche due reti. Ma in riva al Crati non ha mai dato l’impressione di poter rinverdire i fasti di una carriera che prometteva ben altro solo fino a qualche tempo fa.