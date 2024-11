L’operazione prevede il passaggio del 19enne Umberto Morleo, giunto anche lui nel capoluogo di regione durante questa sessione di mercato, dalle Aquile al Messina in Serie C

Il Catanzaro sul mercato non si ferma. Il direttore sportivo Ciro Polito sta mettendo a segno un colpo dopo l’altro, seguendo una linea ben chiara. Infatti nel capoluogo di regione giungerà con una formula di prestito un'altra giovane promessa: si tratta di Riccardo Turricchia, terzino classe 2003, proveniente dalla Juve Next Gen. Il 21enne nasce come difensore esterno sinistro ma può essere impiegato anche più avanti in fase offensiva. Bravo nei duelli, ha un buon fisico che utilizza spesso nei confronti con gli avversari.

L’operazione prevede il passaggio, visto il sovrannumero, di Umberto Morleo dal Catanzaro Messina in Serie C, sempre attraverso una formula di prestito. Il 19enne difensore è giunto a titolo definitivo, durante questa sessione di mercato, in giallorosso dal Trapani.