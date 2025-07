Il Catanzaro è pronto a muoversi sul mercato dopo il grave infortunio di Marco Pompetti, che resterà fuori a lungo per la frattura della tibia. Il ds Ciro Polito è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo per Alberto Aquilani e ha puntato gli occhi in casa Salernitana.

Nelle ultime ore i giallorossi avrebbero chiesto ai granata Mateusz Legowski, centrocampista polacco classe 2003 reduce dal prestito all’Yverdon. Sul tavolo, come contropartita tecnica, il difensore Nicolò Brighenti.

L’asse di mercato tra Catanzaro e Salernitana però non riguarda solo il centrocampo. I campani stanno infatti seguendo con grande attenzione Tommaso Biasci, in scadenza con le Aquile nel 2026, per rinforzare l’attacco.

Per l’attaccante toscano, però, la concorrenza è forte e nelle ultime ore il Modena ha manifestato il proprio interesse, mentre in Serie C restano vigili Benevento e Vicenza. In Serie B, invece, si registrano sondaggi di Avellino e Pescara, guidato dall’ex tecnico giallorosso Vincenzo Vivarini.