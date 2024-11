Gli ultimi giorni di calciomercato saranno al centro di approfondimenti costanti del palinsesto televisivo di LaC Tv. In più, per le giornate di giovedì 29 e venerdì 30, i canali social del network di LaC (lacnews24.it, cosenzachannel.it, il vibonese.it, ilreggino.it e catanzarochannel.it) si arricchiranno di dirette e notizie esclusive provenienti direttamente da Milano. Le ultime 48 ore, infuocate come da tradizione, verranno infatti raccontate dall’Hotel Sheraton da Antonio Alizzi, inviato del nostro network sul posto per seguire i movimenti delle compagini calabresi e non solo.

Sabato 31 agosto

00.31 - Il difensore Breit al Catanzaro: il comunicato

Dalla Spal arriva in giallorosso, in prestito con diritto di riscatto, il difensore austriaco Philipp Breit. Classe 2003, il giovane centrale difensivo è arrivato a Ferrara nel 2022, prelevato per le giovanili biancazzurre dalla società della seconda divisione austriaca SV Horn.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto, si legherà al Catanzaro fino al 2028.

Venerdì 30 agosto

00.00 - Chiusa la sessione estiva del calciomercato

23.59 - L'ex Cosenza Giacomo Caso passa dal Frosinone al Modena



Colpo clamoroso del Modena che, sottotraccia, è riuscito a chiudere un colpo sensazionale dal Frosinone: è da poco ufficiale l’approdo di Giuseppe Caso in Emilia. A riportarne l’ufficialità è stato il canale del club ciociaro.

La nota

“Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Modena Football Club 2018 per la cessione del calciatore Giuseppe Caso. L’attaccante, classe 1998, si trasferirà a titolo definitivo.”

23.52 - Il Catanzaro non si ferma: chiuso D'Alessandro sul gong, è ufficiale



L’Us Catanzaro si assicura a titolo definitivo dal Monza le prestazioni di Marco D’Alessandro. Romano classe 1991, l’esterno offensivo ha giocato nella scorsa stagione in serie B a Pisa, dove è stato in prestito, collezionando 23 presenze e 3 reti. D’Alessandro era arrivato a Monza nel 2021, dove è stato tra i protagonisti della storica prima promozione in Serie A dei brianzoli, con cui ha collezionato complessivamente 65 presenze e 5 reti. Sempre in serie B ha vestito le maglie di Spal, Cesena per due stagioni, Hellas Verona, Livorno e Grosseto. D’Alessandro, cresciuto nelle giovanili della Lazio e della Roma, con cui ha debuttato in serie A, ha pure avuto importanti esperienze nella massima serie, avendo giocato nel Bari, nell’Atalanta per tre stagioni, nel Lecce, nell’Udinese e nella Spal. Nella sua importante carriera, ha marcato complessivamente 149 presenze in serie A (con 7 reti) e 222 presenze in serie B (con 14 reti). D’Alessandro si lega al club giallorosso fino a giugno 2026″.

23.37 - Il Cosenza ufficializza Strizzolo: è lui la punta per Alvini

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Strizzolo, proveniente dal Modena, squadra con la quale ha segnato 11 reti in 43 presenze. Nato a Udine il 29 aprile 1992, Strizzolo, che arriva in rossoblù a titolo temporaneo, con accordo fino al 30 giugno 2025 e diritto di riscatto, è un attaccante centrale dotato di un fisico imponente e fiuto del gol. Cresciuto nel settore giovanile del Pordenone, in carriera ha indossato anche le maglie di Novara, Pisa, Pordenone, Cittadella, Perugia e Cremonese dove, nell’anno della promozione in Serie A, ha collezionato 38 presenze, 8 gol e 3 assist. Ha esordito in Serie B nel 2016/17, in cadetteria è sceso in campo 221 volte siglando 50 reti. Cinque le reti siglate da avversario nelle cinque apparizioni al “Marulla”. Da oggi Strizzolo è un calciatore del Cosenza!

23.25 - Non solo La Mantia: il Catanzaro pesca il difensore dalla Spal, è Breit

Dopo avere chiuso l'affare La Mantia, ex attaccante del Cosenza che si accasa nel capoluogo calabrese, con la Spal si è intavolato nelle ultime ore anche un discorso per il gigante difensore centrale ventunenne austriaco Philipp Breit che rafforzerà il reparto arretrato. L'ufficialità è giunta qualche minuto fa.

23.15 - Si chiude la telenovela Marras: il centrocampista va alla Reggiana

Manuel Marras saluta Cosenza. L’esterno offensivo si trasferisce a titolo definitivo alla Reggiana dopo una stagione e mezzo in Calabria. La squadra emiliana ha avuto la meglio sul Cesena grazie soprattutto al pressing portato avanti sul calciatore da parte di Viali, che ha spinto fortemente per riaverlo con se dopo le esperienze in rossoblù degli ultimi due anni.

21.38 - Coulibaly è del Catanzaro: l'annuncio

Colpo a centrocampo per il Catanzaro, che si assicura a titolo definitivo dalla Salernitana le prestazioni del calciatore senegalese Mamadou Coulibaly. Classe 1999, il centrocampista ha giocato nella scorsa stagione a Palermo in serie B, collezionando 19 presenze e una rete con i rosanero. In precedenza aveva giocato in serie B con Carpi, Virtus Entella, Trapani, Salernitana (124 presenze e 10 reti in cadetteria) e Ternana e in serie A con Salernitana, Udinese e Pescara (24 presenze e 2 reti complessive nel massimo campionato).

Coulibaly si lega al club giallorosso con un contratto di un anno con opzione per il secondo.

20.42 - Ricci dal Bari al Cosenza

Giacomo Ricci è un nuovo calciatore del Cosenza. L’esterno arriva dal Bari a titolo definitivo. Per il classe 1996 un accordo per due anni con i rossoblù. Anche questa è stata una trattativa messa in piedi nei giorni scorsi e finalizzata da Delvecchio nella giornata odierna.

20.10 - La Mantia e Coulibaly al Catanzaro: è ufficiale

A poche ore dalla chiusura del calciomercato il Catanzaro mette a segno due colpi importanti che la nostra testata aveva già anticipato: Andrea La Mantia e Mamadou Coulibaly passano in giallorosso.

18.30 - In diretta dall'Hotel Sheraton di Milano con Antonio Alizzi

18.15 - L'intervista al ds dell'Avellino Perinetti

Giorgio Perinetti ai microfoni di LaC Network parla di Cosenza e Crotone. Il direttore sportivo dell’Avellino spiega com’è nata la trattativa che ha portato Ricciardi al Cosenza, illustrando prego e difetti dell’esterno destro. Ma l’operatore di mercato ha avuto anche parole d’elogio per Massimiliano Alvini.

Ore 17.24 - Cosenza, idea last minute: Infantino della Fiorentina

Idea improvvisa per il calciomercato del Cosenza. Infatti i rossoblù sembrano vicini al centrocampista Gino Infantino, argentino classe 2003, di proprietà della Fiorentina. I lupi a questo punto possono scegliere tra lui e Coli Saco del Napoli, affare già imbastito stamattina. Ma potrebbero anche non ingaggiarne nessuno.

Ore 16.15 - Calciomercato Cosenza, accordo raggiunto col Bari per Giacomo Ricci

Gennaro Delvecchio, direttore sportivo del Cosenza, ha rotto gli indugi e, dopo i vari sondaggi per altri calciatori, è andato dritto su Ricci del Bari.

Ore 15.30 - Ancora in diretta dall'Hotel Sheraton di Milano

Ore 15,23 - Calciomercato Cosenza, Strizzolo vicinissimo: la punta ad un passo

Luca Strizzolo al centro del calciomercato del Cosenza. La punta del Modena pronta a trasferirsi in rossoblù nelle prossime ore.

Ore 15.15 - Il Crotone ufficializza Armini: il comunicato del club

Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Potenza Calcio le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Armini. Difensore cresciuto nel settore giovanile della Lazio, squadra con la quale ha esordito a 17 anni in Europa League e a 18 in Serie A, Nicolò è nato a Marino (Roma) il 7 marzo 2001 e si è legato al club pitagorico con un contratto triennale. Nelle ultime due stagioni ha indossato la casacca del Potenza collezionando in totale 52 presenze. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Nicolò!

Ore 14.44 - Fatta per La Mantia al Catanzaro

Il club giallorosso si assicura le prestazioni dell'attaccante: a breve l'annuncio

Ore 14.39 - Calciomercato Cosenza, la Vis Pesaro ha richiesto Pietro Martino

La società marchigiana che milita in Serie C, ha offerto un difensore in cambio di Martino, Riccardo Zoia. Il Cosenza ci sta ragionando su.

Ore 13.18 - Calciomercato Cosenza, Zilli ha tante richieste in C: la situazione

Massimo Zilli potrebbe nuovamente lasciare Cosenza. L'attaccante ha richieste in C, ma prima del prestito deve rinnovare il suo contratto.

Ore 12.30 - Il calciomercato in diretta da Milano con Antonio Alizzi

Ore 12.03 - Calciomercato Cosenza, la Reggiana non molla Marras: è sfida al Cesena

Manuel Marras tra Reggiana e Cesena. I romagnoli sembravano aver chiuso l'affare, ma i granata non mollano la presa sull'esterno del Cosenza.

Ore 11.49 - Allo Sheraton l'evento benefico Adise

Non solo calciomercato. L’Adise, l’associazione italiana dei direttori sportivi, ha organizzato nell’ultimo giorno delle trattative estive, una conferenza di presentazione della figurina storica di Carlo Montanari, primo presidente Adise. Nel corso dell’evento sono intervenuti, Rocco Galasso (vice presidente Adise), Livio Donato (Consiglere nazionale Adise), Emiliano Nanni (presidente associazione Figurine forever) e Marco Montanari (giornalista, figlio di Carlo Montanari).

Le magliette ufficiali delle squadre di serie A saranno messe all’asta e il ricavato andrà in beneficenza all’associazione che cura le adozioni a distanza.

Ore 11.15 - Catanzaro molto attivo anche sul fronte del settore giovanile

Il responsabile Massimo Bava ha definito gli acquisti di: Vascotto (2006) dalla Fiorentina - centrocampista; Federico Pierluigi (2007) dalla vis Pesaro; Coriano (2005) - dal Poggibonsi terzino sinistro; Paura difensore centrale Frosinone (2005); Arditi (2006) dal Parma.

Ore 11.00 - Catanzaro su La Mantia

I giallorossi sono vicini ad Andrea La Mantia, attaccante della Spal, in Serie B alla Feralpisalò nella scorsa stagione.

Ore 10.30 - Diretta dall'Hotel Sheraton di Milano

Ore 10.00 - Colazione di lavoro tra il Bari e il Cosenza per Giacomo Ricci

Le due squadre provano a chiudere la trattativa per esterno sinistro classe 1996 attualmente di proprietà del Bari

Ore 9.44 - Calciomercato Cosenza, a centrocampo i muscoli di Coli Saco dal Napoli

Coli Saco del Napoli dovrebbe essere il nuovo centrocampista del Cosenza. Il maliano pronto a trasferirsi in rossoblù nelle prossime ore.

Ore 8.57 - Calciomercato Crotone: in ingresso c’è l’ok per Armini, ma l’obiettivo dei pitagorici è sfoltire la rosa

Per il difensore si attende solo l’ufficialità con le firme contrattuali già apposte. Poi spazio alle cessioni, per non avere più calciatori fuori lista così come capitato già alla prima di campionato contro l’Altamura

Ore 7.45 - Stefan Schwoch parla della penalizzazione al Cosenza

Ore 07.38 - Ultima giornata del calciomercato: LaC in diretta da Milano

Anche in quest'ultima giornata della finestra estiva di calciomercato ci saranno dirette costanti sui canali social del nostro network. Appuntamenti speciali su LaC Tv, in collegamento dall'hotel Sheraton di Milano all’interno del Tg giorno delle ore 14.00 e all’interno del Tg sera delle ore 20.30.

Ore 01.09 - Calciomercato Cosenza, due nomi caldi: con Strizzolo c’è D’Alessandro?

Il Cosenza va in pressing per prendere Luca Strizzolo dal Modena per l'attacco e l'esterno Marco D'Alessandro di proprietà del Monza.

Giovedì 29 agosto

Ore 18.30 - Diretta dallo Sheraton di Milano

Ore 17.50 - Calciomercato Cosenza, Marras ai saluti: l’esterno vicinissimo al Cesena

Accelerata che sembra decisiva per l'esterno da parte della società romagnola. Manuel Marras sembra vicino al trasferimento da Cosenza a Cesena.

17.00 - Calciomercato Crotone: ecco Nicolò Armini

Il difensore centrale classe 2001, di proprietà del Potenza, arriva al Crotone che a questo punto potrebbe anche pensare di chiudere qui il mercato in ingresso.

15.41 - Calciomercato Cosenza, Arioli saluta i rossoblù: l’attaccante va al Chieti

Ufficiale la cessione di Alessandro Arioli. L'attaccante si trasferisce dal Cosenza al Chieti, squadra che milita nel campionato di Serie D.

Ore 15.30 - Collegamento in diretta dallo Sheraton di Milano

Ore 15.24 - Biasci via da Catanzaro?

Il Cesena avrebbe messo nel mirino Tommaso Biasci, attaccante classe '94 del Catanzaro. Il calciatore è legato ai giallorossi da un contratto fino al 2026. Il club bianconero ha però avviato i contatti in queste ore per cercare di regalare a Mignani un rinforzo prima della chiusura del mercato

Ore 13.54 - Serie D: Zucco al Locri

Il centrocampista classe 2004 Emanuele Zucco, dopo aver salutato la Reggina è pronto a vestire la maglia del Locri

Ore 12.45 - Il Catanzaro vicino a Mamadou Coulibaly

Il centrocampista senegalese (classe '99) della Salernitana è tra gli obiettivi della società giallorossa. Si potrebbe chiudere a breve

Ore 12.30 - In Diretta da Milano

Ore 11.59 - Il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito presente a Milano

Il ds dei giallorossi si trova all'Hotel Sheraton e si sta muovendo per rinforzare la squadra

Ore 11.54 - Calciomercato Cosenza, a sinistra si punta Ricci: il Bari apre. Ora Delvecchio…

Il Cosenza ha mostrato il proprio interesse per Giacomo Ricci, esterno sinistro classe 1996 di proprietà del Bari. Ma c'è anche un'altra pista.

Ore 11.17 – Offerto Kiyine al Cosenza

Il trequartista belga ex Salernitana e Chievo, Sofian Kiyine, può tornare in Italia e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Cosenza a cui è stato proposto dal suo agente.

Ore 10.45 – Hotel Sheraton ancora vuoto e con pochi operatori di calciomercato

Ore 10.37- Il network LaC all'Hotel Sheraton, sede delle trattative

I canali social del network di LaC si arricchiranno di dirette e notizie esclusive provenienti direttamente da Milano con l'inviato Antonio Alizzi

Ore 10.11- Calciomercato Cosenza, Hristov verso la permanenza: ha convinto Alvini

Il difensore bulgaro Andrea Hristov ha convinto Massimiliano Alvini e la sua permanenza a Cosenza dovrebbe essere ormai certa. Lupi in difesa a posto così?

Ore 09.41- Calciomercato Crotone, saluta Nicoletti

Il terzino Manuel Nicoletti, classe 1995, lascia il Crotone per trasferirsi al Picerno

Ore 09.31 - Alle ore 12.30 i nostri inviati in diretta dallo Sheraton

I canali social del network di LaC si arricchiranno di dirette e notizie esclusive provenienti direttamente da Milano, il nostro inviato Antonio Alizzi si collegherà dall'Hotel Sheraton, sede delle trattative. Primo appuntamento alle ore 12.30.

01.00 - Altre di Serie B: cambio in panchina per la Samp

La Sampdoria ha deciso di esonerare l'allenatore Andrea Pirlo, affidando la guida della squadra al nuovo tecnico Andrea Sottil (ex Udinese).

