É un Catanzaro molto attivo sul mercato quello che ha ufficialmente iniziato la stagione 2021/2022. Sono 4 gli innesti ufficializzati nell'ultima settimana dalla societa del presidente Floriano Noto. Dopo il difensore Alberto Tentardini, sono infatti arrivati altri due volti nuovi: l'attaccante, ex Teramo, Francesco Bombagi e il centrocampista italo-ghanese Nana Welbekc Maseko Addo.

Ma la società giallorossa non si è fermata qui. In attesa di ulteriori innesti per la rosa che sarà messa a disposizione a mister Antonio Calabro, nel pomeriggio di oggi è stato annunciato anche il difensore classe '93 Simone De Santis. Ecco di seguito il comunicato del club.

«L’US Catanzaro 1929 comunica l’arrivo in giallorosso di Simone De Santis. Il difensore classe 1993 originario di Ascoli Piceno arriva al Catanzaro dopo aver disputato un’importante stagione con la maglia del Matelica, compagine di cui era anche capitano. De Santis nella stagione 2020/2021 è sceso in campo per 32 partite mettendo a segno anche 4 reti. De Santis si lega al club con un contratto biennale».