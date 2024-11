Secondo alcune indiscrezioni l'agente del calciatore e il direttore sportivo dei granata Petrachi avrebbero raggiunto già un accordo per il trasferimento del calciatore in Campania. Ecco la cifra dell'operazione

In queste ultime settimane la società del Catanzaro è stata chiamata a dover risolvere diverse grane che hanno riguardato lo staff dirigenziale: via il ds Magalini e il dg Foresti, rimpiazzati rispettivamente con Ciro Polito e Paolo Morganti. Poi c'è il discorso che riguarda l'allenatore, con la frattura ormai insanabile tra il club di Floriano Noto e Vincenzo Vivarini. In casa giallorossa, insomma l'estate si sta rilevando più calda che mai, e nelle ultime ore anche sirene di mercato hanno interessato uno tra i calciatori più importanti per le Aquile nelle ultime stagioni: Jari Vandeputte.

L’esterno d’attacco belga, reduce da una stagione importante con 10 gol e 15 assist in 41 presenze, sembra infatti essere a un passo dal trasferimento alla Salernitana che avrebbe bruciato la concorrenza del Palermo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l'agente del calciatore e il direttore sportivo dei granata Petrachi avrebbero raggiunto già un accordo per il trasferimento di Vandeputte in Campania. Al Catanzaro andrebbero circa 3 milioni di euro più bonus in caso di promozione in Serie A della Salernitana.