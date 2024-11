Giuseppe Statella è un nuovo calciatore dell'Uesse Catanzaro. Centrocampista classe '88, ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto avendo militato, per diverse stagioni, in squadre di serie B. Ha infatti indossato la maglia di Bari, Salernitana, Torino, Grosseto, Pro Vercelli e, per ultima, quella della Ternana, dove era arrivato dal Cosenza nello scorso mercato invernale.

Con i rossoblù, nella stagione di serie C 2016/17, ha collezionato anche il maggior numero di gol in un torneo, ben 11. Si lega alla società giallorossa con un biennale. Reciproca la soddisfazione tra le parti per l'accordo raggiunto, con il calciatore entusiasta per la nuova avventura intrapresa.