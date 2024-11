Il club rossoblù ha annunciato l'ingaggio del ventitreenne che vanta oltre 150 presenze in Serie D con Portici, Casarano e Casertana: «Felice di essere in questo gruppo in cui si respira aria di professionismo»

Non era ancora finito il mercato in entrata della Vibonese e il club rossoblù, infatti, puntella il proprio centrocampo con l'arrivo di Antonio Atteo. Sia il direttore sportivo Ettore Meli che mister Facciolo, inoltre non avevano mai chiuso definitivamente la porta del mercato e con gli occhi aperti per cercare di catturare eventuali occasioni favorevoli e con profili che si adattassero completamente con il rinnovato progetto messo in piedi in questa campagna di mercato estiva. C'era dunque un'altra piccola sorpresa dal mercato e riconosciuta in Antonio Atteo.

Rinforzo a centrocampo

La Vibonese dunque ufficializza l'ingaggio delle prestazioni sportive del calciatore che è già a disposizione del tecnico Facciolo. Si tratta di un centrocampista, classe 2001, cresciuto nelle giovanili della Nocerina ma che ha alle spalle più di 150 presenze in Serie D con le maglie di Portici, Casarano e Casertana. Insomma, un tassello a centrocampo che fa comodo poiché allarga il ventaglio delle scelte per una stagione che sarà estenuante e lunga.

Ecco le prime parole del ventitreenne subito dopo la firma sul contratto: «Felice di essere in questo gruppo e in questa Società in cui si respira aria di professionismo». Già in gruppo, Atteo sarà a completa disposizione per la gara di domenica, la seconda giornata di campionato e la prima stagionale in casa per il club del presidente Caffo, reduce dal buon pari inaugurale in casa della neopromossa Nissa.