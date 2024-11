Il VE Rende si prepara a chiudere un colpo di mercato di assoluto spessore. La società cosentina, infatti, sarebbe vicinissima ad assicurarsi le prestazioni sportive di Franco Da Dalt, centrocampista offensivo classe 1987 con trascorsi importanti tra Serie C e Serie D e con qualche apparizione anche in Serie B dove ha vestito la maglia della Triestina.

Nel corso della sua carriera, il calciatore argentino, ha giocato anche con Hellas Verona, Vibonese, Avellino e Turris. In Calabria, oltre alla Vibonese, ha vestito la maglia dell'FC Lamezia Terme in Serie D, nella stagione 2021/2022, prima di trasferirsi in Campania con l'Afragolese dove ha collezionato 28 presenze.

Adesso per il laterale offensivo si prospetta l'avventura nel campionato di Promozione, tra le fila della squadra biancorossa del presidente Alessandro Reda. Per mister Caruso dunque una pedina importante che va a potenziare ancora di più una rosa già più che competitiva. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore.