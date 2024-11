Manca solo la firma ma le due società hanno trovato già l'accordo. Per l'estremo difensore sarebbe il ritorno in nerazzurro dopo 17 anni

Sembra giunta al capolinea l’avventura tra il Crotone e capitan Alex Cordaz. Il portiere che veste la maglia degli squali dal 2015, è infatti pronto a firmare con l’Inter. La trattativa è avviata da giorni e dovrebbe chiudersi già nelle prossime ore.

Per Cordaz sarebbe un ritorno in nerazzurro, dopo che con la squadra milanese ha vinto, quasi venti anni fa, lo scudetto del campionato Primavera e il torneo di Viareggio. Con la prima squadra debuttò nel 2004, a 19 anni, nell’andata della semifinale di Coppa Italia pareggiata 2-2 in casa della Juventus. Il portiere entrò in campo al posto di Alvaro Recoba dopo il cartellino rosso rimediato da Francesco Toldo. Cordaz venne poi ceduto a titolo definitivo al Treviso nel 2007 dopo aver vestito in prestito le maglie di Spezia, Acireale e Pizzighettone.

Dopodiché l’avventura con il Crotone lunga sei anni e mezzo, con 248 presenze e due promozioni in Serie A. Il portiere, inoltre, avrebbe preso l'impegno di ritornare in Calabria dopo aver chiuso la sua carriera in nerazzurro. Ma quando accadrà il suo ruolo sarà quello di dirigente.