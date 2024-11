In via di definizione due operazioni per i rossoblù di Fabio Caserta che sabato sono attesi dal difficile impegno contro la corazzata Venezia

Se da un lato si avvicina la sfida con il Venezia in programma sabato all ore 16:15, dall'altro il direttore sportivo Roberto Gemmi continua a lavorare sul calciomercato per dare un vestito nuovo, e più idoneo agli obiettivi prefissati, al team allenato da Fabio Caserta. Questo pomeriggio i rossoblù si sono ritrovati al San Vito Gigi Marulla per la seduta di allenamento. Il gruppo ha effettuato una fase di riscaldamento tecnico al Sanvitino Delmorgine per trasferirsi poi sul prato del “Marulla” dove sono stati impegnati in una partita a tema. Ancora lavoro differenziato per Andrea Meroni e Lugi Canotto, domani seduta pomeridiana.

Arriva Gyamsi dal Potenza

Bright Gyamfi a un passo dal Cosenza, a svelarlo è stato questa mattina Cosenza Channel. È lui il terzino di fascia destra che il direttore sportivo sta per regalare a Caserta, che lo ha avuto già nell’esperienza al Benevento. Fino ad oggi ha vestito la maglia del Potenza in Lega Pro, ma è pronto a indossare la maglia dei Lupi. Firmando con Via degli Stadi, si aggiungerebbe dunque a Rispoli e Cimino. Considerata la defezione di Martino, che starà fuori per tutta la stagione, era ritenuta un'operazione necessaria.

La Spal prende Zilli dal Cosenza

Il calciomercato del Cosenza si è animato in giornata anche in uscita. Massimo Zilli, classe 2002, saluta la Sila. Il centravanti aveva raggiunto da tempo un’intesa con la Spal per giocarsi le sue carte in Serie C ed oggi ha fatto le valigie dopo l’allenamento. Si trasferirà in Emilia con la formula del prestito, ma i biancazzurri si sono riservati il diritto di riscatto qualora le prestazioni del giovane attaccante dovessero stregarli.