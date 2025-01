Il numero 5 dei rossoblù vicinissimo ai rossoneri (ma occhio alla Carrarese). Per il 23, invece, l’interesse dei granata. In caso di addio il ds Delvecchio dovrebbe intervenire sul mercato alla ricerca di validi sostituti

La stagione del Cosenza sembra essere entrata in una fase cruciale, con la squadra guidata da Massimiliano Alvini che lotta per uscire dalle sabbie mobili della classifica. In un contesto già complicato, il calciomercato rischia di complicare ulteriormente i piani del club di Guarascio.

L'addio di Michele Camporese sembra ormai certo: il difensore è destinato al Milan Futuro, anche se nelle ultime ore si registra un possibile inserimento della Carrarese.

Come se non bastasse, il Cosenza rischia di salutare anche un altro tassello fondamentale della sua difesa. Michael Venturi, centrale di riferimento per Alvini, è finito nel mirino della Salernitana. La squadra campana, attualmente in coda alla classifica insieme ai rossoblù, sta cercando rinforzi per il proprio reparto arretrato. Secondo indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio, la Salernitana vede in Venturi il profilo ideale per puntellare la difesa e tentare di invertire la rotta in una stagione fin qui deludente.

La possibile partenza di Venturi rappresenterebbe un ulteriore problema per il tecnico Alvini, che dovrebbe fare a meno di un altro pilastro difensivo. In questo scenario, il direttore sportivo del Cosenza, Gennaro Delvecchio, sarebbe chiamato a intervenire rapidamente sul mercato per individuare un sostituto all’altezza.

Il tutto avviene in un clima di forte tensione, alimentato dalla contestazione in corso nei confronti della proprietà rappresentata da Eugenio Guarascio e dell’amministratrice Rita Scalise. Il malcontento dei tifosi si è manifestato in modo evidente nell’ultima partita casalinga contro il Mantova, dove le presenze allo stadio hanno segnato un record stagionale negativo. Un segnale chiaro che il rapporto tra la tifoseria e la dirigenza sembra irrimediabilmente compromesso.