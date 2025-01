Il centravanti ha segnato finora 4 gol con la maglia dei Lupi ed è in prestito dal Como. Su di lui il forte interesse del club lombardo

Tommaso Fumagalli, attuale capocannoniere della squadra insieme a Ricciardi, pronto a lasciare il Cosenza. L’attaccante, dopo un buonissimo inizio di stagione, ha perso posizioni nelle gerarchie di Alvini e non è riuscito a ritrovare la verve che gli aveva permesso di essere uno dei protagonisti in positivo dei primi mesi in rossoblù, capace di segnare anche 4 gol.

Fumagalli richiesto dal Mantova

Il classe 2000 è in prestito dal Como, ma a quanto pare starebbe cedendo alla corte del Mantova. Mister Possanzini lo vorrebbe con se per rinforzare l’attacco e la volontà del calciatore sembra che possa essere quella di cambiare aria. Con l’addio di Fumagalli il Cosenza dovrebbe operare sul mercato anche alla ricerca di un attaccante.