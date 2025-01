Gabriele Artistico diventerà presto un nuovo calciatore del Cosenza. In serata infatti è arrivata la fumata bianca tra le parti. La Lazio riprenderà l’attaccante dalla Juve Stabia e lo girerà nuovamente in prestito al Cosenza fino al 30 giugno 2025.

Superata la concorrenza del Benevento

Il Benevento ha tentato ad inserirsi nell’affare ma per le streghe non ci sono stati i tempi tecnici per approfondire il discorso visto che l’eventuale ingaggio del classe 2002 sarebbe stato legato alla cessione di un’altra punta. Senza dimenticare che Artistico ha sempre preferito rimanere in Serie B e provare a giocarsi le sue chance da protagonista dopo lo scarso minutaggio, condito da 2 gol, accumulato con la maglia della Juve Stabia in questa prima parte di stagione (277 minuti in 16 presenze). L’ex attaccante della Virtus Francavilla prenderà il posto di Sankoh che è già tornato allo Stoccarda.