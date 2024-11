Il portiere Stefano Gori (’96) ed il difensore Andrea Meroni (’97) dovrebbero essere prestissimo due calciatori del Cosenza. L’intesa tra le parti è sempre più vicina. Gemmi sta lavorando intensamente per rendere ufficiali due affari che sembrano ormai confezionati. Si attende solo l’ok definitivo dei due, oltre a quello delle due società di appartenenza: Juventus e Sassuolo.

Vecchie conoscenze

Entrambi i calciatori sono stati proposti e voluti fortemente dal Direttore Sportivo Roberto Gemmi. Il dirigente infatti è colui che ha creduto per primo e più di tutti in loro, lanciandoli in una piazza importante come Pisa. La prima della loro carriera di un certo spessore a dargli continuità di impiego. Gori e Meroni (nella foto ai tempi della sua prima esperienza al Cosenza) hanno ricambiato la fiducia del loro direttore con prestazioni di livello che gli sono valse un salto di categoria, dalla C alla B, ed una chiamata da parte di due squadre di Serie A come Juventus e Sassuolo.

