Il Cosenza batte il primo colpo di mercato in entrata e poco fa la società del presidente Eugenio Guarascio ha annunciato l'arrivo del centrocampista Christian D'Urso. Il classe 1997, nato a Rieti, arriva dal Perugia ed è stato acquistato dal Cosenza a titolo definitivo.

La nota

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian D’Urso, proveniente dalla Società AC Perugia Calcio. Il centrocampista, nato a Rieti il 26 luglio 1997, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo. È cresciuto nel settore giovanile della Roma partecipando anche alla Uefa Youth League.

Dalla stagione 2016/17 ha militato in Serie B con le maglie di Latina, Carpi, Ascoli, Cittadella (78 presenze) e Perugia (12 presenze). In carriera anche un’esperienza nella Serie A greca con l’Apollon Smyrnis. D’Urso è pronto a scendere in campo con la maglia del Cosenza.

il nuovo segretario

Potrebbe essere Marco Ravelli il nuovo segretario generale del Cosenza calcio. Il dirigente andrebbe a prendere il posto di Andrea De Poli che oggi termina il proprio rapporto con la società di Via degli Stadi. Ravelli nelle ultime stagioni ha svolto lo stesso ruolo con l’Olbia, in Serie C. Dalla prossima stagione, potrebbe essere affidato a lui il delicato compito portato avanti da De Poli in maniera egregia negli ultimi anni.