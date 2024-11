Un nuovo centrocampista alla corte di Alvini. Christos Kourfalidis è nuovo calciatore del Cosenza, a dare l'ufficialità attraverso i canali social la società del patron Eugenio Guarascio.

La nota del club rossoblù

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christos Kourfalidis proveniente dal Cagliari Calcio. Il centrocampista, nato a Salonicco l’11 novembre 2002, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. Nell’ultima annata, con la maglia della Feralpisalò ha collezionato 29 presenze 2 gol e tre assist.

Prodotto del vivaio cagliaritano dal 2018, ha vissuto una prima esperienza a Foggia con 24 presenze all’attivo. Rientrato a Cagliari come capitano della Primavera, ha esordito in prima squadra in Coppa Italia e in Serie A nella stagione 21/22 (Cagliari – Fiorentina). Saranno 23 le presenze totali, con 3 assist e il primo gol tra i professionisti, a comporre il suo bagaglio della stagione 22/23, in cui dà il suo prezioso contributo alla conquista della massima serie. Da oggi Christos è un calciatore del Cosenza!