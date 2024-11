Primo colpo in arrivo per la società di Eugenio Guarascio. Il centravanti, classe 1997, è pronto ad aggregarsi alla rosa di mister Zaffaroni

Roberto Goretti ha chiuso il primo acquisto di giornata. Si tratta di Julian Kristoffersen, classe 1997, di proprietà della Salernitana. Si tratta di una classica prima punta norvegese che è arrivato in Italia lo scorso febbraio. Lo scorso anno soltanto 7 presenze e nessun gol in Serie B con la maglia dei granata. Prima per lui esperienza esotica in Serie B della Corea del Sud con la maglia del Jeonnam Dragons e tanta Serie A danese con le maglie di Copenaghen e Hobro. L’attaccante norvegese arriva a Cosenza in prestito secco.

Nel frattempo il Presidente Eugenio Guarascio ha già fissato un appuntamento con Cheikh Sadibou Fall, l’agente di Emanuele Rivière per oggi pomeriggio. Chiesto ufficialmente l’attaccante francese al Crotone.

