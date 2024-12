Lo sloveno di proprietà della società veneta è l'obiettivo numero uno del club di Guarascio per il centrocampo. Trattativa in corso già da qualche settimana, ma non ancora nel vivo

Dopo aver pensato all’attacco, visto che la trattativa con Artistico sembra ormai in via di definizione, Gennaro Delvecchio pensa al centrocampo. L’obiettivo numero uno per la mediana del Cosenza in questo calciomercato è lo sloveno Domen Crnigoj. Il centrocampista classe 1995 è di proprietà del Venezia.

È già tempo di calciomercato e tra Crnigoj ed il Cosenza c’è stato un primo dialogo positivo già qualche settimana fa, con la disponibilità di massima al trasferimento in prestito in rossoblù, visto il suo contratto fino al 2026. Anche per il Venezia nessun problema si sorta a liberare il calciatore, ma si attende l’offerta finale del Cosenza che non è ancora arrivata.

Lo sloveno nelle ultime partite è anche entrato nelle rotazioni di Di Francesco che, eccetto nella gara di ieri a Napoli, lo ha fatto entrare nelle altre 4 partite precedenti. La speranza in casa Cosenza è che questo spazio inaspettato in Serie A possa non cambiare l’idea di base. Continua a leggere su Cosenza Channel.