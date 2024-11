Tempi molto lunghi per il rientro in campo dopo l'intervento. Sfuma dunque la possibilità di vederlo indossare la casacca dei Lupi

Sfuma un obiettivo in attacco per il Cosenza. Così come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane, c’è stato più di un sondaggio tra i rossoblù ed il Verona per il prestito di Juan Manuel Cruz.

L’attaccante classe 1999, figlio del più noto Julio Ricardo, è stato operato infatti in Finlandia per la rottura del tendine diretto del retto femorale destro. Tempi lunghi per il suo rientro in campo. Continua a leggere su Cosenza Channel