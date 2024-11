Dopo due giorni di pausa il Cosenza ha ripreso ieri gli allenamenti al Sanvitino. È stato l’esordio di Alvini come allenatore in terra calabra. Nella seduta pomeridiana lavoro di ripresa muscolare che sarà seguita da un doppio allenamento nella giornata odierna.

Sul mercato arriva Kourfalidis

La giornata odierna, per quel che riguarda il calciomercato, dovrebbe essere quella buona per ufficializzare l’arrivo di Christos Kourfalidis a Cosenza. Il centrocampista classe 2002 proviene dal Cagliari ed arriva in rossoblù a titolo definitivo, con i sardi che conserveranno un diritto di ricompra per tutti la durata del contratto del greco. Il calciatore, reduce dal prestito alla Feralpisalò della scorsa stagione, firmerà con i lupi un triennale.