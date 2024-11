Ha un feeling particolare con il Cosenza l’agente Vincenzo Pisacane, uno dei procuratori più conosciuti nel mondo del calcio. Ai microfoni di LaC, presente all'Hotel Sheraton di Milano, l’operatore di mercato campano ha risposto alle domande su Francesco Forte e Luigi Canotto, due giocatori attualmente in forza al Cosenza, e soprattutto della possibile partenza del regista Calò che non rientrerebbe nelle gerarchie iniziali di Caserta che dopo le ultime due vittorie non intende cambiare stile e sistema di gioco.

Ecco dunque la nostra intervista a Pisacane



I nostri format | Calciomercato, la campagna trasferimenti delle calabresi su LaC: il nostro network in diretta da Milano - LIVE