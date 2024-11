Il Cosenza ha iniziato a muovere i primi passi in vista della nuova stagione sportiva. Definito l’accordo per il centrocampista Kouan, già presentato alla stampa in settimana, ieri sera via degli Stadi ha ufficializzato l’ingaggio di Riccardo Ciervo. L’esterno offensivo, nato a Latina nel 2002, proviene dal Sassuolo e arriva in rossoblù con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2025 con opzione e contro-opzione. In particolare, ha impressionato durante Cosenza-Sudtirol di un anno fa quando risultò imprendibile e assolutamente il migliore in campo. Giocherà a tutta fascia sull’out di destra.

Ma i telefoni di Beppe Ursino e Gennaro Delvecchio sono roventi. Le operazioni in entrata prossime alla definizione sono almeno tre. Si attende soltanto la fumata bianca per Andrea Rizzo Pinna. Si tratta di un estroso calciatore offensivo, amante della trequarti, che i Lupi hanno individuato dopo un’ottima stagione in Serie C. Con la Lucchese, infatti, il classe 2000 ha realizzato tre gol due anni fa, addirittura 11, conditi da 3 assist, nell’ultima stagione.

Non è finita qui. Delvecchio, infatti, sta stringendo anche per il ritorno di Simone Mazzocchi. Il jolly offensivo ha dato l’ok al traserimento e stavolta dovrebbe arrivare a titolo definitivo. L’Atalanta pretende il pagamento di un indennizzo e quindi si tratta fino a trovare la quadra.

L’intesa, invece, è già stata raggiunta con Christian Dalle Mura. Il difensore centrale, 22 anni, arriverà dalla Fiorentina, anche se nell’ultima stagione da gennaio in poi ha giocato con la Ternana collezionando 13 presenze complessive. Ad ogni modo, ha già una discreta esperienza tra i cadetti considerate le esperienze maturate con Reggina, Pordenone e Spal. A stretto giro è attesa l’ufficialità dell’operazione.

Nel frattempo ha salutato Andrea Meroni. Lo stopper, eroe dello spareggio salvezza di Brescia nel giugno del 2023, ha ceduto alle avance della Reggiana ed ha firmato con il suo vecchio allenatore William Viali. Ancora in bilico, invece, il destino del mediano Idriz Voca con cui il club ha riaperto un discorso.

Infine, sta facendo molto discutere a Cosenza il mancato rinnovo del team manager Kevin Marulla. Il figlio dello storico bomber Gigi, icona indiscussa dello sport calabrese, è da 12 anni in società. Dal 30 giugno è senza accordo e tutto lascia pensare ad un cambio. Gran parte della tifoseria, legata a lui affettivamente, non gradirebbe.