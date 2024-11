I rossoblù hanno trovato l'accorso per riportare al Marulla il terzino che si consacrò con Piero Braglia. Forte l'interesse per il figlio di Brazzo, attuale ds del Bayern Monaco ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale tedesca

Tommaso D’Orazio (’90) torna a vestire la maglia del Cosenza in questa sessione di calciomercato. Il terzino sinistro del Sudtirol ha avuto una serie di colloqui con il direttore sportivo Roberto Gemmi ed ha manifestato la volontà di tornare al Marulla dove si consacrò quando c’era Piero Braglia in panchina. Le due società sono rimaste in stretto contatto e l’affare è andato in porto.

Il mercato in ingresso dei rossoblù dovrebbe vedere anche altri volti. Interesserebbe Nick Salihamidzic (‘03), figlio dell’ex laterale della Juventus Brazzo ora ds del Bayern Monaco, è in procinto di passare in prestito fino a giugno al Cosenza. Lo si apprende con una certa sorpresa, dal portale di Fabrizio Romano.

Dalla Germania vanno oltre: si parla di visite mediche già fissate per venerdì con il ragazzo già in viaggio verso la Calabria. Il contratto di Salihamidzic con il Bayern è valido fino al 2025. Solo poche settimane fa, il 19enne terzino destro è rientrato dai Vancouver Whitecaps da un prestito di sei mesi, dove il figlio del direttore sportivo dell’FCB Hasan Salihamidzic ha collezionato cinque presenze nella seconda serie del torneo americano.

D’Orazio torna a Cosenza in prestito. La nota del club

«La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso D’Orazio, proveniente dall’FC Sudtirol, con la formula del trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto. Il 32enne difensore esterno di fascia sinistra, nato a Guardiagrele in provincia di Chieti, con i biancorossi ha disputato sedici gare nel corso del girone d’andata del campionato in corso, mentre nelle scorse stagioni aveva indossato le maglie dell’Ascoli (43 presenze, un gol e 4 assist) e del Bari (16 presenze, una rete e 5 assist). Quello di Tommaso è un gradito ritorno in maglia rossoblù, con il Cosenza ha conquistato la Serie B nella stagione 2017/2018 e disputato due stagioni da protagonista collezionando 53 presenze in campionato. Da oggi D’Orazio è un calciatore del Cosenza!».