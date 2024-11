Sta per iniziare la settimana decisiva per il futuro di Gennaro Tutino. Il bomber rossoblù ieri non è sceso in campo nella prima amichevole del Cosenza contro la Roma Primavera a Cascia. Ufficialmente per un affaticamento muscolare. Secondo quanto trapela il motivo reale è legata al mercato: la sua cessione sembra imminente.

Sampdoria favorita

La squadra che ha fatto i passi più importanti per arrivare al classe 1996 è sicuramente la Sampdoria. I blucerchiati hanno già l’accordo con Tutino e con il suo agente ma, visti i problemi legati all’indice di liquidità, non riescono a soddisfare la richiesta di 5 milioni di euro del Cosenza. Accardi, DS dei doriani, spinge sulla volontà del calciatore per far calare la richiesta. I genovesi ragionano su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. La cessione di De Luca alla Cremonese, diventata ufficiale, permette un margine di manovra più ampio alla Samp che nei prossimi giorni spera di piazzare l’affondo decisivo. Continua a leggere su CosenzaChannel