I Lupi hanno trovato l'accordo con la società del presidente Commisso. Il difensore pronto a firmare con i rossoblù per poi partire in ritiro in Umbria

Christian Dalle Mura sempre più vicino al Cosenza. Il Cosenza e la Fiorentina a quanto pare, avrebbero trovato l’accordo definitivo per chiudere la trattativa iniziata da qualche settimana. Tra le due società sarebbe stata trovata anche la formula per la cessione. Il difensore di piede mancino dovrebbe arrivare a titolo definitivo a Cosenza. Per lui è pronto un triennale. I viola però conserverebbero un diritto di ricompra ed una percentuale sulla vendita futura del classe 2002. Si attende la comunicazione ufficiale.

Tanta esperienza in Serie B

Nonostante sia un classe 2002, Christian Dalla Mura vanta già un’esperienza importante in Serie B visto che ha già vestito le maglie di Reggina, Cremonese (senza mai giocare), Pordenone, Spal e Ternana. Si tratta di un centrale difensivo di piede sinistro. Ideale per fare il braccetto e per la difesa a tre che ha in mente di schierare Massimiliano Alvini. Dalle Mura aveva altre offerte ma il contratto offerto dal Cosenza ed il progetto tecnico illustrato da Delvecchio, hanno fatto la differenza.