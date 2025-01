Tutto fatto per il ritorno di Luca Garritano a Cosenza. Il centrocampista ha deciso di rientrare in rossoblù, dove aveva già giocato, dopo i primi sei mesi trascorsi a Frosinone. Trovato l’accordo con la società ciociara. Il trasferimento sarà a titolo definitivo, l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Definito dunque un colpo a fari spenti del ds Delvecchio. L’accelerata per il rientro a casa del centrocampista, che ha già giocato in rossoblù nella stagione 2018/’19, è arrivata nelle ultime ore. Decisiva la scelta del Frosinone, che ha deciso di pagare il restante ingaggio del calciatore.

Garritano-Cosenza, le cifre dell’accordo fra le società

Luca Garritano era a Frosinone dalla stagione 2021/’22, quando si era svincolato dal Chievo dopo il fallimento dei veneti. Con i ciociari ha conquistato la promozione in Serie A nell’annata successiva, sotto l’egida di Fabio Grosso. Il calciatore, classe ’94, ha disputato anche questa prima metà di stagione con i ciociari. Il lavoro a fari spenti del ds Gennaro Delvecchio ha permesso di portare a termine l’operazione con il contributo della società laziale, che pagherà ciò che resta dell’ingaggio del calciatore. Garritano percepisce un ingaggio annuo di circa 670mila euro, quindi restavano da pagare circa cinque mensilità, quasi trecentomila euro. Allo stipendio di Garritano il Cosenza Calcio contribuirà per un terzo. Ieri vi avevamo raccontato di una distanza che ancora era presente, ma questa mattina è arrivata l’accelerata decisiva.