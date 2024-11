Tra i pitagorici si intensifica un grande via vai: dopo Lucas Felippe al Potenza si è registrato un altro addio con il club che ha dato in prestito anche l'attaccante Eugenio D’Ursi che indosserà la maglia del Gubbio nel prossimo campionato di Serie C, mentre Giovanni Bruzzaniti, come anticipato, andrà in prestito al Pineto, con il Lumezzane che dovrebbe essere la nuova destinazione dell’attaccante Orazio Pannitteri. Così come sembra non essersi fermata la trattativa calda per lo scambio di portieri tra Catanzaro e Crotone: con Dini in giallorosso e Sala in rossoblù. Nelle ultime ore è trapelato come imminente il trasferimento del centrocampista Mattia Vitale verso Taranto.

Una news di mercato riguarda anche il settore giovanile: il Torino, sempre pronto a migliorare la propria cantera, si è assicurato il giovanissimo Federico Gambino, classe 2010, che giocherà nell’Under 15. Il promettentissimo crotonese, che ha militato nella sua categoria proprio tra le fila della FC Crotone, ha scelto il Piemonte dopo un fortissimo interessamento della Roma che lo aveva anche provato in più occasioni.

Ma è in difesa tra i grandi che il Crotone continua a muoversi per rifondare un reparto che nell'ultima stagione ha subito 47 reti: dopo l’ufficialità di Cargnelutti, avrebbe riaccelerato per Matteo Gilli che col Picerno proprio di mister Emilio Longo, ha fatto vedere le migliori cose; così come rimangono sempre attenzionati - sempre tra le fila del club della Leonessa - i centrocampisti Andrea Gallo e Francesco Pitarresi. Sempre in difesa, e senza escludere il 27enne Gilli, si tratta con il Pescara per Davide Di Pasquale, difensore esperto, classe 96, anche se sul centrale ci sono pure Campobasso e Gubbio.

Le date delle prime amichevoli

Il Football Club Crotone intanto ha comunicato che sono stati definiti gli impegni amichevoli della nuova stagione, che, a differenza degli ultimi anni, precedono già con un programma subito interessante:

– sabato 20 luglio ore 18.00 Crotone- AEK Crotone (appena promosso in Promozione) presso il centro sportivo Antico Borgo;

– sabato 27 luglio ore 21.00 Avellino-Crotone per il “II Memorial Sandro Criscitiello” allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 dtt