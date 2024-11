Mercato pitagorico ancora da completare dopo la tegola Altobelli. A poche ore dalla chiusura, Raffaele Vrenna e Beppe Di Bari sono impegnati nelle trattative per portare in rossoblù un centrocampista. Tutti gli aggiornamenti attraverso il nostro network in diretta da Milano

Sta emergendo anche dai tanti e sempre puntuali contributi che il nostro network sta assicurando in diretta da Milano: il Crotone è alle prese con una intensa e complicata campagna trasferimenti che deve poter assicurare una seconda parte di stagione ancora più complessa dopo il responso dell’infortunio grave ad Altobelli che aveva esordito a Cerignola naufragando, assieme a tutta la squadra nel secondo tempo, sotto i 4 goal presi in meno di 30 minuti, dopo che la prima frazione era terminata due a zero in favore di Zauli, che al termine della gara si è fatto anche espellere.

Dopo un tira e molla che è durato tanto, ieri sera è arrivato l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Comi dalla Pro Vercelli, così è stato possibile svincolare Vuthaj e spedire in prestito nuovamente, sempre a Vercelli, Rojas mai inserito negli schemi di 5 allenatori diversi da quando è arrivato a Crotone, nel 2021, dal Club Universidad de Chile con stimmate da giovanissimo campione in erba rivelatesi appiccicaticce.

Al centro dell’Antico Borgo si cerca però di intensificare allenamenti e schemi in vista della gara di sabato prossimo in casa del Sorrento, che è diventata ancora più complicata. E per comprendere quante insidie si sono aggiunte per questa seconda trasferta consecutiva dopo quella tragica a Cerignola, basti pensare che le quote dei vari bookmakers, vanno dal minimo di un 2.10 assegnato per la vittoria del Crotone, ad un 3.40 per la quotazione della vittoria al Sorrento, con il pari che oscilla attorno al 3. Tutti gli operatori sono infatti in balìa del mercato incertissimo del Crotone, ma anche dell’exploit dei ragazzi di mister Maiuri che, non solo hanno fatto lo scherzetto a Pazienza nella vittoriosa trasferta ad Avellino, ma possono adesso contare sugli innesti mirati e puntuali portati a casa per tempo, su tutti quelli di Badje e Riccardi, subito messi in campo contro gli irpini.

E se sulla società pitagorica è quasi calato il gelo per l’infortunio di Altobelli appena preso in prestito dal Monterosi, solo i nostri inviati a Milano Antonio Alizzi assieme a Jennifer Stella ci sapranno dire come, quando e se, si chiuderà la doppia operazione da Lecco che dovrebbe portare oltre a Marrone, anche Battistini proprio a coprire l’infortunio di Altobelli, che è come non fosse stato acquistato, visto che si è rotto il collaterale e dunque ha praticamente terminato la stagione e l’esperienza a Crotone, quasi prima di cominciarla.

Ma dovessero arrivare i due centrali con la doppia operazione da Lecco data oramai per certa, c’è da chiudere per un centrocampista, dopo la veloce ed infruttuosa esplorazione su Chiricò che infatti non rispondeva proprio ai piani tattici di Zauli, e le richieste pervenute al Cosenza per Calò che comunque faceva oggettivamente fatica a scendere di categoria, così come il suo procuratore Pisacane ha sottolineato ai microfoni di Antonio Alizzi, ieri.

Non è affatto nemmeno semplice chiudere per Ladinetti da Catania, quindi Raffaele Vrenna e Beppe Di Bari sono alla ricerca del classico coniglio da tirare fuori in extremis per ritornare in Calabria con un cilindro che convinca, in qualche modo, la piazza crotonese, ora molto depressa più che preoccupata.