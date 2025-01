Nel fine settimana torna in campo il campionato di Serie C. Nel girone C, si gioca la 22esima giornata, il Crotone di mister Longo è atteso dalla trasferta in Sicilia in casa del Trapani.

Intanto dopo i perfezionamenti degli arrivi di Niccolò Cocetta, difensore classe 2003, proveniente, a titolo definitivo, dalla Turris Calcio e di Marcello Piras, terzino destro, in prestito dal Catanzaro, sono arrivate le conferme delle altre uscite dopo quella di Chiarella al Teramo.

Partono, ufficialmente, sia l’attaccante Kostadinov destinazione Union Clodiense, che Luis Rojas, trequartista classe 2002, al Futbalovy Klub As Trencin in Slovenia. Così come molto probabile è l’imminenza della partenza (verso Turris?) dell’esterno offensivo Aristidi Kolaj, e di Andrea Rispoli, in cerca di sistemazione, con l’obbiettivo principale da centrare in entrata che rimane il portiere che possa “coprire” le incertezze sia di D’Alterio che di Sala.