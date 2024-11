Il Pescara ha mollato la presa sul bomber croato. Il club pitagorico si gioca la carta dei ricordi

Le trattative sono tante. Le zone del campo da coprire anche. Il Crotone attende. Il primo giorno di contrattazioni ufficiale sfila via senza sussulti nella città pitagorica. I massimi dirigenti rossoblu, però, sono a lavoro e non è da escludere qualche colpo già nelle prossime ore. Difficile, tuttavia, si muova qualcosa fino al prossimo match, quando il Crotone affronterà la Lazio all’Olimpico. Praticamente chiuso il cerchio con l’Inter per riportare in Calabria il difensore Yao ed il centrocampista Gnoukouri. Più complicato il prestito con diritto di riscatto obbligatorio in caso di salvezza per Biabiany. In cima alla lista dei desideri, tuttavia, resta Ante Budimir. L’uomo promozione che con i suoi gol lo scorso anno trascinò gli squali in serie A non ha fatto fortune a Genova sponda Sampdoria. Sulle gambe ha solo qualche scampolo di partita. Le offerte per il bomber croato non mancano. Lo vorrebbe il Bologna, lo ha cercato il Pescara, che però nelle ultime ore gli ha preferito il giovane Cerri della Juventus. Ecco perché il Crotone potrebbe affondare il colpo del remake e mettere sul tavolo la carta dei ricordi.