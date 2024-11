In attesa dell'apertura ufficiale della finestra di mercato, sono tanti i movimenti previsti in ingresso e soprattutto in uscita per la società del presidente Vrenna

Dal 3 e fino al 31 gennaio 2022 potranno essere depositati i contratti per il nuovo anno per quanto riguarda acquisti e cessioni di Serie B. Diverse indiscrezioni arrivano come di consueto qualche giorno prima, con i direttori sportivi al lavoro per potenziare le rose. In casa Crotone si preannuncia una vera e propria rivoluzione: il terzultimo posto in classifica impone un cambio di marcia e dunque anche nuovi elementi da affidare a mister Modesto, giocatori che andranno a rimpiazzare i tanti che hanno già la valigia in mano.

Ai saluti due "big" come Benali e Molina, il primo, ex capitano dei pitagorici, è vicino al Brescia mentre l'esterno piace a Pisa e Benevento. Sono molti gli elementi che dovrebbero lasciare la squadra pitagorica, tra questi anche l'attaccante Juwara, i difensori Vicentin e Mondonico e uno tra Schirò e Rojas. Dubbi anche su Paz e Oddei che alla fine potrebbero però restare in rossoblù.

La società di Gianni Vrenna dovrebbe muoversi inizialmente per consolidare il reparto difensivo. Gli Squali sarebbero sulle tracce di Filippo Delli Carri, di proprietà della Juventus e attualmente alla Salernitana in prestito. Il calciatore andrebbe a rinforzare la corsia destra. Sempre in difesa è forte l'interessamento per Lorenzo Ariaudo, giocatore attualmente svincolato che piace anche ad Ascoli e Reggina. Nella linea mediana del campo dovrebbe esserre vicino l'accordo con Ibrahima Sy. centrocampista senegalese classe 2002, attualmente in forza allo Stoke City. Dalla Cremonese, dov'è attualmente in prestito, potrebbe arrivare in rossoblù il classe 1996 Luca Valzania, centrocampista di proprietà dell'Atalanta. Per il reparto offensivo piace invece Joaquin Montecinos, attaccante cileno classe 1995 dell’Audux Italiano.