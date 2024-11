Il calciatore arriva in prestito dai pugliesi. Un vero e proprio colpo per la formazione di Lerda che deve recuperare 6 punti in classifica dalla capolista Catanzaro

Il Crotone vuole la Serie B. Il messaggio è chiaro soprattutto dopo i colpi che la società pitagorica sta piazzando durante la finestra invernale del calciomercato. Il sodalizio guidato da Gianni Vrenna, dopo aver ufficializzato l'arrivo dal Foggia dell'esterno offensivo Eugenio D'Ursi, oggi ha comunicato un nuovo innesto: dal Bari arriva in prestito Andrea D'Errico.

Un vero e proprio colpo per la formazione di Lerda che deve recuperare 6 punti in classifica dalla capolista Catanzaro. Un compito certamente non semplice ma che con una rosa altamente competitiva a disposizione non è impossibile. Da considerare, infatti, che al termine del torneo mancano ancora 17 giornate e le due calabresi hanno ancora il derby di ritorno da disputare. Un cammino quindi ancora lungo che si preannuncia certamente avvincente per la lotta al primo posto e dunque alla promozione diretta in Serie B.

Il comunicato del club

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, dalla SSC Bari, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea D’Errico». Inizia così la nota della società del presidente Vrenna.

«Trentuno anni da compiere il prossimo 24 marzo, il neo calciatore pitagorico è nato a Milano ed è cresciuto nel settore giovanile del Pavia dove è rimasto fino al 2012 per poi vestire le maglie di Andria Bat, Barletta, Pro Patria, Monza e Bari. Centrocampista di ottima tecnica e grande temperamento - si legge -, ‘Ciccio’ vanta nel suo palmares anche due campionati di C vinti con le maglie dei brianzoli e dei galletti. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Andrea!»