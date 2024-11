Il Football Club Crotone annuncia ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo dal Giugliano Calcio 1928 il diritto alle prestazioni sportive del difensore Riccardo Cargnelutti. Il centrale, piede destro, nato a Latina l’8 febbraio 1999 e cresciuto nel vivaio della Roma, vanta 122 presenze impreziosite da 10 reti in Serie C, si è legato al club pitagorico con un contratto fino al 30 giugno 2027.

La squadra è come annunciato al lavoro agli ordini di mister Emilio Longo all’Antico Borgo: Felippe, Giron e compagni hanno accolto soprattutto Enrico Oviszach che pur essendo stato acquistato nella scorsa sessione di gennaio era rimasto in prestito a Giugliano: «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura» ha detto in uno dei reel dei social della società l’ala/centrocampista di destra che tra Udinese, Torino e Vicenza era dato tra i 2001 più interessanti.

Intanto si prospettano anche possibili partenze tra altri giovani, su tutti Bruzzaniti, anche in prestito; così come più complicato sembrerebbe “piazzare” qualche “senatore” che mister Longo reputerà non indispensabile alla causa.