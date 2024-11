Il centrale serbo gioca in Grecia e sta cercando un accordo per liberarsi dal club di appartenenza. Il calciomercato degli Squali riparte dall'esperto difensore

Il Crotone sta per chiudere la trattativa di mercato per il difensore Vladimir Golemic. Il calciatore serbo, che al momento è tesserato con la squadra greca P.A.S. Lamia con all’attivo una marcatura, ha militato tra le fila rossoblù per tre anni, dall’agosto del 2018 fino al giugno 2021.

Da quanto si apprende starebbe cercando di risolvere il contratto che lo lega con la squadra ellenica.

Il contratto prevedrebbe sei mesi di contratto con eventuale rinnovo per un anno, chiaramente legato alla permanenza del club rossoblù in Serie B. Il mercato del Crotone riparte da Golemic, un nome che i tifosi della città pitagorica conoscono bene, per cercare di raggiungere l’obiettivo salvezza.