La recente prestazione positiva del Crotone, avvenuta ieri allo stadio Zini contro la Cremonese, ha suscitato buone impressioni nel tecnico Zauli riguardo alla squadra. Tuttavia, è evidente che la rosa necessiti di ulteriori rinforzi. La situazione del mercato per il Crotone è profondamente intrecciata con le cessioni dei giocatori. Prima di acquistare nuovi elementi, la società del presidente Vrenna deve fare cassa con le uscite.

Attualmente, il Crotone presenta diversi giocatori il cui profilo non rientra più nei piani del tecnico per la composizione della rosa. Tra i nomi che emergono in questo contesto vi sono Branduani, Kargbo e Petriccione, considerati come le priorità per un'eventuale uscita dal club. La loro situazione è tale che sono stati esclusi dall'allenamento con il resto della squadra da diverse settimane.

Parallelamente, altri giocatori potrebbero unirsi a questa lista di partenti. Bernardotto, Cernigoi - per il quale è già stato raggiunto un accordo con il Rimini e l'annuncio del trasferimento sembra imminente - e Nicoletti, sono i nomi che potrebbero presto prendere una strada diversa.