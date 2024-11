In attesa dell'esordio stagionale di domenica in campionato contro il Como, il Crotone continua ad essere attivo sil mercato e nelle ultime ore ha annunciato l'arrivo in rossoblù di due nuovi calciatori: Mirko Maric e Marco Sala. I due sono già a disposizione di mister Francesco Modesto.

Maric è un'attaccante che arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’Ac Monza. Nato a Mostar (Bosnia-Erzegovina) il 16 maggio 1995, due stagioni fa ha vinto il titolo di capocannoniere della Serie A croata realizzando 20 reti con l’Osijek. Nel suo curriculum vanta anche 2 presenze con la nazionale croata.

Sala, invece arriva a Crotone dal Sassuolo a titolo temporaneo. Ventidue anni compiuti lo scorso 4 giugno, il neo laterale sinistro pitagorico è nato a Rho ed è cresciuto nelle giovanili dell’Inter per poi passare all’Arezzo in serie C nella stagione 2018/19. Negli ultimi due anni ha giocato in B con Entella e Spal mettendosi in mostra tra i migliori esterni sinistri della categoria realizzando anche ben 10 assist vincenti. Conta 12 presenze con l’Under 21 con la quale ha preso parte, da titolare, agli Europei di categoria disputati di recente.

I due calciatori hanno già parlato attraverso i microfoni della stessa società rossoblù. Entrambi hanno espresso soddisfazione per la scelta fatta.

La parole di Sala

«Le prime impressioni sono buonissime - ha detto Sala-. Appena arrivato sono subito andato allo stadio ed ho assaggiato il clima di Crotone, poi è stata una bellissima partita (Crotone- Brescia ndr), sono carico e motivato». Sala è un esterno di centrocampo che all'occorrenza può fare anche il terzino.Ma lui ha anche un altro obiettivo: «Spero aggiungere anche qualche altro ruolo perche mi piacerebbe tantissimo segnare sotto la curva».

Le parole di Maric

«Sono contento di essere qua, di essere un giocatore del Crotone - ha affermato l'ex attaccante del Monza -. «Ho visto la partita di Coppa Italia, un bel match con un gioco aggressivo, tanta corsa e abbiamo fatto molto molto bene, ho visto una squadra che gioca come squadra, non in maniera individuale, penso sia la nostra forza quest’anno».