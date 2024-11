Il centrocampista pronto a lasciare la Calabria per trasferirsi con i brianzoli. In uscita anche Benali e Donsah. Nikolas Spalek del Brescia è invece pronto a indossare la maglia rossoblù

Si è aperta ufficialmente nella giornata di ieri la sessione di mercato invernale. I contratti con acquisti e cessioni potranno dunque essere depositati dalle società. Ma in molti casi le trattative sono già state chiuse nei giorni scorsi.

In casa Crotone dovrebbero essere tanti i movimenti, sia in ingresso che in uscita. Come già scritto nelle scorse settimane, Benali e Molina sono con le valige in mano. Se per il primo Brescia sembra essere la destinazione, Salvatore Molina è invece ad un passo dal Monza. Mancherebbe solo l’ufficialità che con ogni probabilità dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Come anticipato dal nostro network, i pitagorici si sono mossi già prima del 31 dicembre, per il ritorno in rossoblù di Golemic. Il calciatore al momento è tesserato con la squadra greca P.A.S. Lamia, ma ha militato con il Crotone per tre anni, dall’agosto del 2018 fino al giugno 2021. L’accordo è praticamente ad un passo. Contestualmente, il mediano Donsah è in procinto di trasferirsi al Matalayspor. Come sostituto i pitagorici potrebbero chiudere con Theophilus Awua, centrocampista nigeriano attualmente in forza alla Pro Vercelli e con un passato calabrese al Rende.

La società del presidente Vrenna dovrebbe essere fra le più attive nella finestra di riparazione del calciomercato, una sorta di rivoluzione con l’intenzione di dare una scossa e soprattutto iniziare la rincorsa verso la salvezza. Sull’asse Crotone-Brescia, Benali sembra essere destinato a vestire la casacca delle Rondinelle, percorso inverso invece per il centrocampista Nikolas Spalek pronto a indossare la maglia rossoblù.