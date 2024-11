A cinque giorni dalla bella prova ad Avellino che ha permesso a mister Emilio Longo di portarsi anche a casa il trofeo del Memorial Criscitiello conquistato in casa dei lupi irpini dopo i rigori ed una buona prestazione anche se a reti bianche, è diventata una opzione che Mattia Vitale possa anche rimanere in Calabria. La buona prestazione personale e, soprattutto, un assetto che sembra poter dare garanzie iniziali, sta facendo crescere una rivalutazione delle priorità di mercato che invece davano, fino ad una settimana fa, per sicuro partente il centrocampista classe 1997 scuola Juve, che lo scorso anno ha chiuso la stagione con due goal ed un assist le 27 presenze accumulate con la prima parte giocata da trequartista/incursore.

E mister Longo lo ha potuto apprezzare proprio in quella posizione ad Avellino, così accanto alle buone prove di Di Pasquale e Cargnelutti al centro della difesa, si è riportato in Calabria al fresco di Trepidò, dove ha rifinito la preparazione della squadra, qualche informazione in più, nel confronto continuo con il DG Raffaele Vrenna ed il DS Amodio che, prima di sferrare altri colpi di mercato, stanno interloquendo con il Catania per l’eventuale trasferimento di Guido Gomez e di altri esuberi ancora in rosa.

Sono stati infatti confermati ufficialmente i discorsi aperti con alcune società, tra le quali il Catania proprio per la situazione di Gomez e che in caso di un suo trasferimento in Sicilia, si potrà approfondire con il Pescara per poterlo sostituire anche se con Cristian Tommasini più che Vergani, al di là del confermato gradimento anche di Kolaj.

Così come oltre al discorso aperto per Gilli dal Picerno, i rossoblù hanno espresso all'Avellino un interesse per il centrale difensivo Erasmo Mulè prima ancora di rivalutare la situazione degli esterni e delle mezze punte, visto che nemmeno Kostadinov, oltre che Rojas, appaiono in grado di convincere del tutto Longo.

Si è comunque insistito con il gran ritmo nella preparazione del ritiro a Villaggio Baffa: ieri sempre doppia seduta, alla mattina la squadra è stata divisa in due gruppi, con lavoro specifico per il reparto difensivo e sviluppi offensivi per centrocampisti e attaccanti. Nel pomeriggio invece il menu ha previsto possesso palla e partita a tema.

Oggi i rossoblù fanno rientro a Crotone dove venerdì mattina sosterranno una seduta al centro sportivo prima della partenza per la Basilicata. I ragazzi sabato saranno impegnati nel Memorial Donato Russo: la partita inaugurale sarà Paternicum (Eccellenza) – Sarnese (Serie D) alle ore 16, i pitagorici invece sfideranno il Taranto alle 17; alle 18 andrà in scena la gara per il 3° e 4° posto, alle 19 è in programma la finale.