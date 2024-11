A pochi giorni dall'inizio del campionato di Eccellenza, la Vigor Lamezia ha rafforzato il proprio reparto offensivo con l'acquisto di Patrick Arthur Egyir. Proveniente dal Trapani, squadra vincitrice del campionato di Serie D nella scorsa stagione, Egyir è un attaccante classe 2005 noto per la sua velocità e la capacità di realizzare giocate di grande spessore.

Il trasferimento è stato possibile - da quanto si legge in una nota diffusa dalla società biancoverde - grazie alla collaborazione degli agenti Francesco Fabiano e Maurizio Casilli, i quali hanno facilitato il passaggio dell'esterno nell'ambito di un accordo che punta a potenziare ulteriormente il reparto under della squadra. Con l'inserimento di Egyir, la società di via Marconi si prepara ad affrontare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo e ambizioni elevate, puntando a competere al vertice del campionato.

Domenica prossima, alle ore 15:30, la Vigor Lamezia farà il suo esordio stagionale in trasferta contro il Castrovillari allo stadio "Mimmo Rende".