Ancora un rinnovo in casa Sambiase che sta programmando la nuova stagione di Serie D. Il presidente Folino è partito dalle riconferme dei giocatori importanti che hanno contribuito alla conquista della promozione della squadra di mister Claudio Morelli. Dopo le conferme di Gerardo Strumbo, Benito Cataldi e dei fratelli Valentino e Santiago Frasson arriva l'annuncio ufficiale dell'accordo con Sebastian Piriz. Un altro tassello della rosa per la prossima stagione è stato messo a posto, ora si attendono i colpi di mercato in entrata per preparare al meglio il ritorno in Serie D.

La nota del Sambiase

«L’Asd Sambiase comunica il rinnovo contrattuale del centrocampista argentino classe 1998 Sebastian Piriz. Tecnico, dotato di un’ottima visione di gioco e della cattiveria giusta nei contrasti, Sebastian nel corso della stagione è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico di mister Morelli, mettendo a referto 24 presenze complessive tra Campionato e Coppa Italia. Siamo certi che Sebastian saprà farsi valere anche nel campionato di Serie D: con questo rinnovo il Sambiase conferma ancora una volta il suo impegno a mantenere un’intelaiatura ben precisa, tenendo alta la competitività della rosa».