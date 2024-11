In un solo giorno possono succedere capovolgimenti determinanti in ottica mercato, con trattative che si fermano o che prendono strade inaspettate, ed è proprio questo il bello del mercato dilettantistico. Come di consueto, ecco un dettagliato riassunto sulle ufficialità e sulle indiscrezioni pervenute fino ad oggi. Iniziamo per categoria, e per ufficialità, soffermandoci sul massimo campionato regionale. Il colpo di giornata lo piazza la Gioiese che, come anticipato, ufficializza il ritorno di Marco Condemi, tra gli eroi dello storico triplete viola. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Cittanova. Colpi in prospettiva per Bocale e Paolana. Il club del presidente Cogliandro si assicura le prestazioni del giovane portiere Matteo Anghelone. Il promettente classe 2005 torna in biancorosso dopo aver indossato le maglie di Ravagnese prima e Lazzaro poi. La Paolana, come accennato, si assicura altri due innesti importanti che vanno ad arricchire il pacchetto Under, ovvero Maio e Samuele Stefano. Il primo è un portiere classe 2001 proveniente dal Fuscaldo e che affiancherà l'intramontabile Corno mentre Stefano, invece, è un esterno destro classe 2006 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Rende. Peraltro paolano di origine. Guarda alla linea green anche il Soriano che, nelle scorse ore, ha annunciato il rinnovo del giovane centrocampista classe 2007 Domenico Luzza, perno della scorsa Juniores. Attiva anche la neopromossa Rossanese che annuncia il rinnovo, per il quinto anno consecutivo, di Francesco Casacchia.

In Promozione squilli di Altomonte e DB Rossoblù Luzzi

Nel Girone A di Promozione, le ultime ore sono state animate interamente da Altomonte e DB Rossoblù Luzzi. La squadra di Pascuzzo, infatti, ha annunciato un tris di arrivi: Diabatae, Bonafine e Iannibelli. Il primo è un centrocampista classe 1996. Il suo primo approccio in Italia è datato 2015/16 con Poggio a Caiano dove resta due anni. Poi il salto in Eccellenza nella stagione 2020/21 con la maglia del San Martino Sperne (Veneto) e successivamente in Eccellenza toscana nella Rignanese. E' il classico metronomo di centrocampo. Iannibelli è un giovane difensore, classe 2006, che muove i primi passi nel Rende. In seguito diventa il riferimento del Roggiano dove sigla anche quattro reti. In seguito l'esperienza al Chieti in Serie D. Infine Bonafine è un attaccante classe 2007 con prospettive interessanti. Fuochi d'artificio anche da parte della DB Rossoblù Luzzi che sta lavorando in maniera incessante sul mercato. Il club del presidente Gencarelli, infatti, nei giorni scorsi ha messo a segno tre innesti di assoluto spessore: Boiero, Pizzoleo e Nicoletti. Il primo (anticipato da noi) è un portiere che arriva dal Campora e dove, lo scorso anno, è stato protagonista con 16 clean sheets su 30 partite disputate. Gran colpo anche quello di Pizzoleo, vecchia conoscenza calabrese visti i suoi trascorsi allo Scalea, ed infine Nicoletti (anch'esso anticipato) ex attaccante della Morrone. Il classe 2000 lo scorso anno, in Eccellenza, è stato il terzo giocatore di movimento più utilizzato nello scacchiere del club con 2658 minuti all'attivo siglando 11 gol. Continua invece la campagna rinnovi dell'Amantea che annuncia anche quello del giovane classe 2005 Perri.

Gioiosa Ionica, colpo Bargas

Non è di meno il Girone B poiché anche qui si registrano colpi interessanti, a partire dal Capo Vaticano. Il club neroverde, infatti, si sta pian piano ristrutturando e dopo il colpo Chiarello annuncia anche quello di Alessio Macrì che di certo non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di un centrocampista centrale versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di mezz’ala che di trequartista e può anche essere impiegato come esterno d’attacco. Dotato di una qualità tecnica pazzesca, è un vero funambolo del centrocampo, bravissimo negli inserimenti e con un talento naturale nel segnare gol (10 solo lo scorso anno). Si muove anche il San Nicola-Chiaravalle che continua nella sua rifondazione e annuncia l'innesto dell'argentino Jerònimo Urruti, promettente centravanti classe 2006. Continua a pescare dal Sambiase l'Atletico Maida poiché, dopo l'ingaggio del classe 2005 Saladino, a annuncia anche quello del diciannovenne Gaetano. innesto Under per il Guardavalle che si assicura Caporale mentre è il Gioiosa Ionica a fare il vero e proprio botto di mercato. Il club biancorosso, infatti, ha annunciato l'ingaggio del bomber Hugo Bargas. L'argentino è una vecchia conoscenza del calcio regionale poiché si è già fatto conoscere, a suon di gol, sia con la maglia della Palmese che, appunto con questa del Gioiosa Ionica. Da considerare anche la parentesi in Serie D con il San Luca.

Soriano, suggestione Salvador

Il Soriano, nelle ultime ore, ha ufficializzato il ritorno in Calabria Benjamin Salvador. Il club rossoblù ha ricomposto così la coppia d'attacco della Reggiomediterranea di due stagioni fa con Fioretti. L'attaccante classe 1999, infatti, insieme a Fioretti è stato il protagonista di quell'annata siglando 13 reti che, sommati ai 17 del cecchino rossoblù, fanno 30 gol stagionali in due. Il venticinquenne è reduce dal campionato con la maglia dell'Afragolese, Eccellenza campana, chiuso al quinto posto e dove ha realizzato 5 reti. Altra suggestione è quella della DB Rossoblù Luzzi che pare stia corteggiando Marco Foderaro, ex bandiera della Vigor Lamezia. Sul centrocampista, infatti, sembra sia definitivamente tramontato l'interesse dell'Asd Pizzo. Il fantasista Giovanni D'Agostino, infine, potrebbe ripartire dalla Pro Pellaro.