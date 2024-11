Continuano i movimenti di mercato in casa Fc Lamezia Terme. La società gialloblù, che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D, ha ufficializzato l'accordo con Antonello Serra e Lorenzo Mirabelli. I due calciatori saranno dunque a disposizione di mister Leonardo Vanzetto già durante la preparazione pre-campionato.

Antonello Serra è nato a Taranto il 10 febbraio 2003, centrocampista, 32 presenze complessive in serie D con il Team Altamura di cui 20 la scorsa stagione (2022/2023) e 12, da febbraio 2022, la precedente stagione iniziata con la maglia del Grottaglie, Eccellenza Puglia, totalizzando 13 presenze e 1 rete. Serra è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Virtus Francavilla.

Lorenzo Mirabelli, difensore centrale, nato a Rogliano l'1 gennaio 1992. Ultime due stagioni (2021/2002 e 2022/2023) 64 presenze complessive in D con 2 reti (di cui 33 presenze con il Rende e 31 con il Castrovillari la scorsa stagione). In precedenza altri due campionati di serie D con il Comprensorio Montalto Uffugo, 33 presenze complessive nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014. Successivamente ha vestito le maglie di Paolana (tre stagioni in Eccellenza), 2 stagioni fra Promozione e Eccellenza con la Rossanese e due stagioni in Eccellenza con il Sambiase.