Mancano poco più di venti giorni all'inizio ufficiale della stagione con il fischio d'inizio della Coppa Italia e con i suoi consueti triangolari. Orami quasi tutte le squadre si sono radunate per la preparazione ma, nonostante ciò, il mercato continua a essere frenetica e regala colpi su colpi ogni giorno che passa. Ecco, come di consueto, il pezzone di calciomercato tra ufficialità e indiscrezione di Eccellenza, Promozione A e Promozione B.

San Luca e Bocale le più attive

Partendo dall'Eccellenza, le più attive degli ultimi 4/5 sono sicuramente San Luca e Bocale. Il club biancorosso, innanzitutto, vuole dare valore a quanto di buono fatto lo scorso anno, con la storica conquista della Coppa Italia. La squadra del presidente Cogliandro, si sa, ha sempre valorizzato il proprio settore giovanile e i risultati delle ultime stagioni lo dimostrano. A tal proposito sta germogliando il giardino biancorosso come si nota dai giovani Messina e Branca, entrambi classe 2007, aggregati in prima squadra. Ad essi si aggiunge il nuovo arrivo dell'interessante prospetto Orazio Tomasi, classe 2005, cresciuto nelle giovanili del Licata e reduce dalla stagione con l'U. Sciacca (Eccellenza siciliana). Come detto scuote il mercato il San Luca dopo il silenzio degli ultimi mesi. Grazie anche al lavoro del direttore sportivo Laganà, la squadra giallorossa si sta formando. I primi acquisti portano i nomi di Tomas Sanchez e Sebastian Porta. Sono seguiti poi gli ingaggi di Emmanuel Robe (attaccante francese classe 2003), Vuk Bulajic (difensore serbo classe 2003), Panagiotis Panousis (portiere greco classe 1999) e Joaquin Rossi (difesnore argentino classe 2001). Colpo della Gioiese che si assicura le prestazioni del centrocampista ex Locri (tra le altre) Andrea Sposato.

Ancora squilli da parte della Palmese, con il ds Ascone che sta rivoluzionando l'organico. Il colpo è in attacco con l'ingaggio di Ebrima Jaiteh, il centravanti classe 1999 reduce da un'importante stagione con la maglia della Saint Michel e a parlare per lui sono i numeri: basti pensare ai 20 punti puliti portati (sui 55 complessivi) alla Saint Michel, 18 gol complessivi, 10 gol nel secondo tempo (solo Surace ha fatto meglio, peraltro nuovo compagno di squadra), 10 gol in trasferta e tanto altro, senza dimenticare i 2391 minuti giocati quest'anno, il più di tutti tra i giocatori di movimento. Firma anche il centrocampista (classe 1999) Emmanuel Gioia ex Messina, Ragusa, Cittanovese e Rotonda e con 89 presenze complessive in Serie D. Completato il parterre dei portieri con l'innesto del giovane De Gaetano. Giovane portiere anche per la Rossanese che prende Di Serio mentre la Reggioravagnese annuncia il rinnovo di due pedine importanti come Maesano e Gatto.

L'Altomonte chiude con due colpi

In Promozione A l'Altomonte chiude ufficialmente la propria campagna acquisti con gli ingaggi di Secour Oumar Konate e Paulo Rogerio Rodrigues. Il primo è un giovane centrocampista classe 2005 e dotato di una buona qualità tecnica. Per il francese un'eccellente visione di gioco (nell'ultima stagione 25 presenze con lo Sporting Balma) mentre Rodrigues è un attaccante brasiliano classe 2000. Primi squilli invece per il Malvito che accende il proprio mercato con un tris di innesti. Al giovane portiere Di Stasi (classe 2005) si aggiungono infatti il centrocampista Matteo Tutino (ex U19 della Paolana) e Ivan Orientale ex VE Rende. L'Amantea si assicura l'interessante prospetto Babbino, già allenato da Parentela, mentre il Campora, oltre al rinnovo di Heredia, ufficializza il colpo Totò Mercuri: 375 presenze tra i dilettanti avendo militato in squadre di livello, solo per citarne alcune, quali Sambiase, Cutro, Vigor Lamezia, Cittanovese e Scalea. Il Cassano Sybaris rinnova con il difensore De Olivera.

Ancora scintille Virtus Rosarno

In Promozione B invece, inutile girarci attorno, le copertine se le prende ancora una volta la Virtus Rosarno che ha allestito una vera e propria corazzata L'ultima magia del direttore sportivo Mimmo Varrà, infatti, porta il nome di Jeremias Michelli. Il difensore classe 2004 pilastro del Soriano, nell'ultima stagione, e vice-campione d'Italia con la Rappresentativa U20 Calabria. Non nasconde i suoi buoi propositi l'Africo che, da neopromossa, ha allestito una rosa di tutto rispetto. Il ds Criaco, inoltre, ha regalato due arrivi importanti come quelli di Bruzzaniti e Gligora: entrambi reduci dalla vittoria del campionato con la maglia dell'Ardore e con Bruzzaniti che è il capocannoniere in carica dello scorso campionato. Il Capo Vaticano ingaggia l'argentino Brian Ruiz mentre il San Nicola/Chiaravalle proseguirà il suo matrimonio sportivo con il mastino di centrocampo, Robert Nicolovici.