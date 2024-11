Sempre più frenetico e inarrestabile il mercato dilettantistico calabrese che, giorno dopo giorno, anima l'estate calcistica regionale. Tra trattative, ufficialità e strette di mano, la sessione di rafforzamento estiva è sempre in fermento. Come di consueto, ecco una ricapitolazione di quanto accaduto negli ultimi giorni, partendo dalle ufficialità e andando per categorie.

Quanto al massimo campionato regionale, si muove ancora il Soriano di mister Giovinazzo che annuncia l'innesto dell'esterno argentino Diego Martin Strumia, classe 1999, reduce dall'esperienza nel campionato siciliano con la maglia del Rocca Acquedolcese. Batte un colpo anche la Reggioravagnese per quella che dovrà essere la stagione del riscatto. Il club del presidente Leo ha infatti ingaggiato Manolo De Leon Ruis, esterno offensivo spagnolo, classe ‘99, con alle spalle trascorsi importanti nella Seconda Divisione iberica indossando le maglie di Cdc Moscardo, Cd Los Yebenes San Bruno e Ud San Sebastian De Los Reyes.

Oltre a questo da segnalare gli importanti rinnovi di Puntoriere (primo giocatore di movimento più utilizzato della squadra la scorsa stagione con 2326 minuti) e Pannuti. Non rimane a guardare il Bocale, sempre più ambizioso, che si assicura Francesco Valente. L'esterno offensivo classe 2002 (dotato di grande versatilità e imprevedibilità) arriva dal Leonzio. Ancora colpi dalla Paolana che annuncia Tutino e De Luca, per un campionato che di certo sarà di alto spessore. La Gioiese riabbraccia il portiere argentino Alex Smith mentre la Rossanese, ancora per un altro anno, affiderà i guantoni a Vulcano. Riaccende i motori il San Luca che annuncia la scelta del nuovo direttore sportivo, ricaduta in Antonino Laganà. Quest'ultimo arriva dall'esperienza con la Gioiese in Serie D.

Amantea e DB Rossoblù muovono il mercato in Promozione A

Nel Girone A di Promozione, invece, le più attive degli ultimi giorni sono state DB Rossoblù Luzzi e Amantea. Il club del presidente Gencarelli, innanzitutto, non solo ha rinnovato Baclet e Statella ma ha annunciato anche l'esperienza e la qualità dell'ex bandiera della Vigor Lamezia Giovanni Foderaro. Quanto al club blucerchiato, il duo Trotta/Salituro continua a pescare in casa Paolana e dopo l'annuncio di Edoardo Politano, ecco che arriva anche il difensore Emiliano Filippo. Colosimo e il Mesoraca ancora insieme per un altro anno mentre il Trebisacce acquista Juan Cruz Heredia dal Campora. Ufficiale il rinnovo di Laurito al VE Rende.

Colpo Val Gallico, si sveglia il Melito

In promozione B, invece, il Val Gallico rimarca ancora una volta le sue importanti ambizioni in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Enzo Verduci ha praticamente rivoluzionato la rosa con 15 acquisti, l'ultimo in ordine di tempo quello di Emanuel Lazzarini, ex Saint Michel e tra gli eroi dello storico triplete con la Gioiese. Insomma, sicuramente sa come si vince. Colpo invece della Pro Pellaro che ingaggia Giovanni D'Agostino. Il fantasista ex Gallico Catona è reduce da un brutto infortunio alla mano e ha tutta l'intenzione di recuperare il tempo perso. Accende i motori il Melito di mister Cormaci che prima annuncia i rinnovi di Sivori, Candito e Latella e poi i nuovi arrivi riconosciuti in Contreras e in quello dell'ex Deliese e Bocale, Caseiro. Lavora sotto i riflettori il Caraffa che, in silenzio ha annunciato il bel colpo a centrocampo riconosciuto nell'ex Sersale e Promosport Francesco Comito. Diego Macrì ha prolungato con il Melicucco.

La Morrone pensa a Petrone. Praia, Rivadero potrebbe tornare

Intensa anche la strada delle indiscrezioni. Qui è la Morrone che sembra essere quella più attiva, anche per cercare di ripartire subito dopo la retrocessione. Il club cosentino avrebbe infatti messo nel mirino l'attaccante Francesco Petrone. Affascinante suggestione invece quella del PraiaTortora che starebbe pensando di trattare per un ritorno di Thomas Rivadero, tra i protagonisti della promozione del club tirrenico in Eccellenza. La Soccer Montalto pensa a Perrone e all'ex Altomonte Corbo, mentre sembrano essersi riavvicinati il San Nicola-Chiaravalle e Robert Nicolovici.