Il calciomercato delle squadre dilettantistiche calabresi sta entrando sempre più nel vivo in vista della nuova stagione, che vedrà la maggior parte delle squadre avviare già nella prossima settimana la fase di preparazione. In Eccellenza, il PraiaTortora ha ufficializzato il ritorno di Ivan Piccioni, portiere classe 1990, che aveva già contribuito al salto dalla Promozione all’Eccellenza. La StiloMonasterace, invece, ha annunciato l’arrivo di Damian Waller, centrocampista uruguaiano classe 1997, un innesto che amplia le opzioni a centrocampo per la squadra. La squadra reggina ha anche trovato un nuovo accordo per la riconferma dell’attaccante, classe ‘97, Cristian Zarich.

In Promozione, l’Africo ha visto saltare l’accordo con mister Natale Iannì, ma la società – come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta del Sud – sembra già orientata a puntare su Francesco Maviglia per il ruolo di allenatore. Per quanto riguarda il mercato dei giocatori, il Melito ha acquisito l’attaccante Pasquale Gatto dal ValGallico, un rinforzo in attacco, mentre il Sersale ha perfezionato l’arrivo di Manuel Scrivo, difensore centrale classe 2000.

Un altro club attivo sul mercato è l’Usc Corigliano, che sta puntando a costruire una squadra competitiva in Promozione. Il centrocampista Giuseppe Lorecchio e il trequartista Vincenzo Basile sono i due nuovi innesti ufficializzati dalla società. Lorecchio, classe 1990, vanta una lunga carriera tra serie D, Eccellenza e Promozione, mentre Basile, classe 2003, è un giovane talento con esperienza nelle giovanili del Cosenza e con un passato anche in Gibilterra.

L’Acri, infine, ha confermato gli attaccanti Angelo Groccia e Raffaele Algieri e ha ingaggiato l'esperto difensore Ivan Orientale e il centrocampista Giacomo Annone. È stato inoltre ufficializzato il rinnovo del difensore Tullio Molinari, mentre un altro colpo potrebbe arrivare a breve con il difensore classe 2001 Matteo Iantorno.