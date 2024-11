Sempre più bollente il calciomercato estivo dei dilettanti, con le rose che stanno diventando sempre più interessanti innalzando così il livello dei rispettivi campionati. Ecco, come di consueto, il riassunto delle ufficialità e delle trattative degli ultimi giorni, analizzandole per categorie.

In Eccellenza gli ultimi giorni sono caratterizzati innanzitutto dal Cittanova che, chiuso il capitolo della scorsa stagione, ha riacceso i motori annunciando i primi colpi di mercato. All'ingaggio di Khoris (ex Castrovillari) si aggiungono infatti quelli di Martorelli e Novo. Il primo è un portiere classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Belvedere. In seguito esperienze in Eccellenza con Castelluccio e Rotonda per poi approdare al Rende, dove ha difeso i pali nell'ultima stagione. Novo invece è un difensore argentino classe 2003 proveniente dalla Palmese, risultando il quinto giocatore di movimento più utilizzato da Crucitti, mister che ritrova proprio al Cittanova, con nelle gambe 1856 minuti. Dopo i fuochi d'artificio dei giorni scorsi, la Vigor Lamezia pensa anche al proprio reparto Under e, a tal proposito, alla corte di Fanello arrivano Christian Sicoli e Caruso, entrambi classe 2006 ed entrambi che vanno a rinforzare il reparto difensivo. Un Under di prestigio anche per la Gioiese che si assicura le prestazioni di Hamza Meskar, mezzala classe 2006 proveniente dalla Reggioravagnese, squadra in cui ha dimostrato qualità e personalità, guadagnandosi la convocazione al Torneo delle regioni.

Il Praia Tortora blinda Puoli

Nel segno della continuità il Praia che blinda sia Andrea Puoli che Julian Gonzalez. Il primo, attaccante classe 1993, si è praticamente rivelato indispensabile per il club tirrenico. Estro e fantasia che lo hanno portato ad essere stato, nella scorsa stagione, il secondo giocatore di movimento più utilizzato della squadra con 2480 minuti. Di prospettiva il rinnovo dell'argentino Gonzalez, giovane difensore classe 2006. Vara la linea verde anche la Palmese del presidente Sergi, dal momento che il direttore sportivo Ascone prende anche il classe 2007 Mattia Romano, 42 gol nel campionato Elite con la maglia della Segato. Cambia completamente pelle il Brancaleone che inizia un nuovo capitolo della sua storia calcistica. Agli acquisti precedenti, infatti, si aggiungono quelli di Ferrero, Reguini e D'Agostino. Il primo è un attaccante argentino classe 1998, proveniente dal San Fili; Reguini è un difensore classe 1997 mentre D'Agostino, infine, è un giovane Under 2007 proveniente dall'Union Siderno. Non perde di vista i giovani il Bocale che si assicura Antonio Chilà, portiere classe 2005 dall'interessante prospettiva. Tris di acquisti per la Reggioravagnese che presenta l'attaccante Mallea, il centrocampista Di Biase (ex Scalea) e il giovane difensore Bongani. Molto attiva la neopromossa Rossanese che dovrà dire addio al centrocampista offensivo Alassani ma, al contempo, accoglie in organico l'ex gioiellino del Rende, Marco Riconosciuto, e Pisani.

Mesoraca scatenato

Movimento anche nel Girone A di Promozione e, stavolta, a prendersi le copertine è il Mesoraca che è letteralmente scatenata sul mercato. Il club amaranto sta infatti costruendo una rosa di elevato spessore per poter sgomitare per i vertici e ingaggi come Tassoni, Costa e Gaspar lo testimoniano. Tutti e tre provengono dal Sersale e ritrovano in panchina proprio Varacalli. Colpo di mercato anche quello del forte difensore Giuseppe Tringali, proveniente dalla DB Rossoblù Luzzi. Proprio quest'ultima, invece, manda un altro segnale al mercato assicurandosi Alessandro Macaro dalla Vigor Lamezia. Rompe gli indugi la Soccer Montalto che annuncia un tris di acquisti, da noi anticipato, riconosciuto in Corbo, Perrone e Freixa. Il Cassano Sybaris ha il suo nuovo tecnico, individuato in mister Pugliese mentre il VE Rende riparte da Spadafora e Bria. Rinnovi anche in casa Malvito: Marsico, del Popolo e Forcinito.

Il Val Gallico continua la sua rivoluzione

In Promozione B, invece, il Val Gallico continua la sua rivoluzione interna annunciando il diciottesimo e il diciannovesimo acquisto estivo: Luigi Tripodi e Agustin Lara, con quest'ultimo che ritrova mister Aquilino. Il Capo Vaticano annuncia Khaleu e Pugliese mentre il vero colpo lo fa il Melito, assicurandosi le prestazioni del fuoriclasse Nunzio Tripodi, ex di Brancaleone e Bocale. Andrea Fioretti, invece, riparte dal Caraffa.