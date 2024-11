Alle porte di ferragosto, gran parte delle squadre sono nel pieno della loro preparazione pre-campionato anche perché tra due settimane inizia ufficialmente la stagione con i triangolari di Coppa Italia. Agosto però è anche il mese in cui i movimenti di mercato sono più intensi, poiché le società sono in cerca degli ultimi tasselli (anche importanti) per completare i rispettivi organici. Come di consueto, ecco il riassunto delle operazioni dei tre principali campionati dilettantistici.

Un mercato d'attacco

Partendo dall'Eccellenza, calda la pista degli attaccanti poiché molteplici sono le operazioni in tale reparto. Innanzitutto altri due squilli di mercato da parte della Gioiese che sta allestendo una rosa di alta classifica e pronta a insidiare i vertici con mister Renato Mancini in panchina. Il club viola, infatti, ha annunciato Lucà e Tossi. Il primo è una vecchia conoscenza proprio di mister Mancini, dal momento che lo ha avuto nelle stagioni al Locri. Per Lucà oltre 40 presenze in Serie D. Quanto a Tossi, invece, si è fatto conoscere proprio nella stagione scorsa con la maglia del Bocale. L'attaccante argentino, classe 1994, è stato tra gli eroi della storica stagione biancorossa mettendo a referto 9 gol e 5 assist in 30 presenze, tra campionato e coppa. Attaccante brevilineo, dotato di gande tecnica e velocità, può giocare da punta esterna a destra nel tridente, da seconda punta o da rifinitore. Proprio il Bocale, perso Tossi, non si scompone e consolida il suo reparto offensivo innanzitutto con il rinnovo dell'attaccante Octavian Nicolau. Il centravanti romeno autore del rigore decisivo nella finale di Coppa Italia contro il Sambiase. 6 gol per lui in 966 minuti giocati (un gol ogni 161') e 13 presenze in campionato. A rafforzare la batteria offensiva, inoltre, ci sarà Vincenzo Romano. L'attaccante classe 2001, nella prima parte della scorsa stagione, ha difeso i colori della Gioiese in Serie D (9 presenze e 1 gol) mentre, nel mercato invernale, passa alla Reggioravagnese dove si mette in luce con 15 presenze e 4 reti. Rimanendo in ottica offensiva, anche la Palmese rivoluziona il proprio pacchetto d'avanti e, dopo gli ingaggi di Surace e Jaiteh, il direttore sportivo Francesco Ascone regala alla piazza anche Rizzo e Tsampourakis. Il primo è un classe 2003 con esperienze in Serie D mentre, il secondo un classe 2003 greco cresciuto nell'Under 19 dell'Atalanta. Anche l'Ardore pensa al suo reparto offensivo e, come anticipato in precedenza, si assicura le prestazioni di Francesco Figliomeni. L'attaccante voluto fortemente da mister Criaco, avendolo avuto ai tempi di Bovalino. Ancora attaccanti, già perché anche il Cittanova ne ha uno nuovo e si chiama Domenico Giordano. Il classe 2004 è reduce dall'ultima stagione divisa tra Reggioravagnese e Melito. Continua la sua campagna acquisti il San Luca che sigla il doppio colpo argentino: Theo Trabella e Ortiz. Il primo è un promettente centrocampista classe 2006 alla sua prima esperienza in Italia mentre il secondo, invece, anch'esso centrocampista (classe 1998) con un passato, tra le altre, anche nel Girona. Rinforzo sulle fasce per il Brancaleone che si assicura Saverio Gatto.

Riparte lo Scalea, doppio squillo Capo Vaticano

Movimenti anche nei due gironi di Promozione anche se, negli ultimi 3/4 giorni, quello più attivo sembrerebbe essere il Girone B. Partendo dal gruppo A, però, da menzionare la ripartenza dello Scalea che dopo i mesi di silenzio ricomincia e lo fa da Nicola Mandarano e da Thomas Rinaldi, rispettivamente nuovo tecnico e nuovo direttore sportivo del club bianco/stellato. Passando al gruppo B, doppio squillo del Capo Vaticano che annuncia Tomas Lalla e Samuele Tampu. Il primo è un promettente terzino sinistro (classe 2006) proveniente dall'Atletico Sarmiento e abile nell'uno contro uno difensivo, con una buona visione di gioco. Il secondo, invece, è un possente attaccante classe 2005 di 185 cm, proveniente dalla Juniores nazionale della Lavagnese. Un 2005 anche per la deliese che annuncia il terzino (in grado di fare entrambe le fasce) Rocco Speranza. Alza il muro in difesa invece la Pro Pellaro che si assicura le prestazioni sportive del difensore Lisandro Luce, ex Ravagnese. Il Melito annuncia il rinnovo di Corso.