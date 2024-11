Un calciomercato dilettantistico che sta regalando colpi ad effetto e sorprese inaspettate, alcune delle quali potrebbero anche spostare gli equilibri. Ultime 48 ore altamente frenetiche quelle vissute dal mercato dilettantistico calabrese, come testimoniano i recenti colpi. Come di consueto, ecco il pezzone di mercato andando per categoria.

Palmese, il ruggito sul mercato

Non si è risparmiata l'Eccellenza che in questi giorni ha messo a segno veri e propri blitz che fanno rumore. Le copertine se le prende la Palmese, assicurandosi due giocatori che hanno formato la loro carriera nel professionismo, ovvero Franco Da Dalt e Hermes Aristoteles Espinoza Romero. Il primo è un terzino argentino classe 1987 che porta esperienza al roster di mister Zito dal momento che vanta 5 presenze in Serie B, oltre 70 in Serie C e più di 300 in Serie D. Romero è invece un centrocampista classe 1995 che ha giocato ai massimi livelli in campionati tra Europa e Sud America. In Italia vanta 6 presenze in Serie A e due in Serie B, scendendo in campo contro Juventus e Napoli. In due occasioni ha vestito la maglia della Nazionale venezuelana segnando anche un gol.

A pochi chilometri di distanza, si muove anche la Gioiese con ambizioni di pronta risalita. Ai precedenti nuovi arrivi, infatti, si aggiunge quello di Sasha Giorgetti. Un acquisto, quello dell'argentino, che rafforza in maniera rilevante il reparto difensivo come dimostrato nella scorsa stagione al Soriano, risultando il giocatore di movimento più utilizzato con 2776 minuti ma, soprattutto, è stato autore di ben sei reti da difensore centrale. Altro squillo della corazzata Vigor Lamezia il giovane Aldo Costanzo. Si tratta di un promettente attaccante, classe 2006, proveniente dal Rende e tra i protagonisti nell'ultimo Torneo delle Regioni con la Calabria. La Paolana chiude il suo sfavillante mercato con l'ingaggio dell'attaccante classe 2005, paolano doc, Francesco Romagno. Nei giorni scorsi annunciato anche il ritorno si Santangelo. Attaccante gambiano per la Reggioravagnese che si assicura il classe 1999 Alieu Baldeh. Il Praia Tortora perde Alan Bert.

Mesoraca, colpi di spessore

Nel Girone A di Promozione si conferma ambizioso e molto attivo sul mercato il Mesoraca che continua il suo personale mercato, e dopo gli acquisti dei vari Tringali, Gaspar, Tassoni e Costa annuncia anche quelli di Lorecchio e Martino. Il primo arriva dall'AEK Crotone mentre il secondo, ventiduenne, è stato tra i protagonisti dell'ultima salvezza dell'Isola Capo Rizzuto. Doppio innesto per la neopromossa AEK Crotone che annuncia Raffaele Nebbioso e Orazio Bianchi. Il primo è un terzino classe 2005 ex di Sersale e Vigor Lamezia mentre Bianchi è reduce dalle stagioni con CotroneiCaccuri e Caraffa. Tris giovane per l'Altomonte che annuncia l'attaccante francese, classe 2004, Coffi Even Gnoan; il trequartista, classe 2007, Francesco Stumpo; l'attaccante classe 2006 Nicolas Tisci. Inizia a strutturarsi anche l'Amantea che accende il proprio mercato presentando anche Andrea Giampetruzzi e Rocco Ienco, entrambi ritrovano mister Parentela in panchina. C'è il rinnovo tra il VE Rende e il brasiliano Pedrinho.

Virtus Rosarno e la magia Acosta

A scuotere però il mercato è la Virtus Rosarno che, dopo il silenzio degli ultimi giorni, toglie fuori dal cilindro (grazie anche al capolavoro del direttore sportivo Mimmo Varrà) il fuoriclasse Oliver Acosta. Inebriante il suo modo di fare calcio, partendo largo e bruciando l'avversario con scatti fulminei e imprevedibili ma, soprattutto, con perle da far innamorare la platea (e Soriano ne sa qualcosa) arricchita da quella sua capriola all'indietro divenuta il suo marchio di fabbrica. Continua la rivoluzione del Val Gallico che non si ferma sul mercato e annuncia sia Pennestrì che Alderete. Rinforzi anche per l'Atletico Maida che ingaggia sia il giovane francese Yogo e l'attaccante ex Vigor Lamezia Matteo Gullo. Puntella il centrocampo la Bovalinese che ingaggia Domenico Giampaolo mentre il Melito piazza due colpi molto interessanti. Uno è Rocco Franzò, centrocampista offensivo classe 2005 ex Reggiomediterranea, e lo spagnolo Juan Lopez Oliveira. Per il Melicucco firma l'ex Deliese Vincenzo Attisano.